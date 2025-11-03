Trao Huy hiệu Đảng cho vợ chồng cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Sài Gòn

Chiều 3.11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho đảng viên 80 năm tuổi Đảng sinh hoạt tại Đảng bộ phường Sài Gòn (đợt ngày 7.11).

Trong không khí trang trọng và ấm cúng, Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Huỳnh Phước Hỷ là cán bộ tiền khởi nghĩa và bà Trần Xuân Mai (vợ ông Hỷ) nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông Huỳnh Phước Hỷ đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, ông Hỷ có nhiều đóng góp trong ngành thông tin liên lạc vô tuyến điện, không chỉ riêng đối Việt Nam mà còn trợ giúp nước láng giềng Lào và đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huy hiệu Đảng cho ông Huỳnh Phước Hỷ và bà Trần Xuân Mai (vợ ông Hỷ) ẢNH: NGUYÊN VŨ

Thay mặt Thường trực Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến, đóng góp của ông Huỳnh Phước Hỷ và những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa và quan trọng của bà Trần Xuân Mai, người bạn đời, người đồng đội đã gắn bó, đồng hành cùng với ông Hỷ trong suốt hơn 60 năm qua.

Ông Huỳnh Phước Hỷ năm nay 95 tuổi, vào Đảng năm 1947. Trước thời điểm Cách mạng tháng 8.1945 thành công, ông Hỷ là giao liên, bảo vệ và phục vụ tại cơ sở cách mạng xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó, ông Hỷ trải qua nhiều vị trí công tác như giao liên, văn thư rồi được cử học Trường thông tin liên lạc vô tuyến điện Nam bộ (bằng thợ máy). Sau khi lấy bằng, ông làm nhiều công việc từ công nhân sửa chữa, lắp ráp máy thu phát vô tuyến điện, làm phó trưởng xưởng thông tin liên lạc Tiểu ban vô tuyến điện Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ năm 1965 - 1975, ông Hỷ là chuyên gia tham gia hoạt động cách mạng Lào ngành thông tin liên lạc vô tuyến điện. Khi đất nước thống nhất, ông Hỷ công tác biệt phái tại Vụ miền Nam - Ban Tổ chức Trung ương, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Bưu điện, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trung tâm Viễn thông 3 thuộc Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 6.1990 đến nay, ông Hỷ nghỉ hưu. Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, ông Hỷ được khen thưởng 2 Huân chương hạng nhất của Việt Nam và Lào, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc Nam bộ, bằng khen của Thủ tướng và nhiều huy chương khác.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới bà Trần Thị Kim Anh ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới bà Trần Thị Kim Anh (97 tuổi), đảng viên thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn.

Bà Kim Anh tham gia cách mạng từ tháng 8.1945, công tác ở hội phụ nữ ở tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, bà tập kết ra Bắc, làm y tá ở nông trường quốc doanh ở tỉnh Thanh Hóa, rồi cán bộ Văn phòng Đảng ủy Trường đại học Y Khoa Hà Nội, cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Từ năm 1977, bà Kim Anh công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, từng giữ chức Phó giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và nghỉ hưu từ năm 1999. Bà Kim Anh được tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng hai, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Thành đồng Tổ quốc…