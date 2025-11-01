Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM lấy ý kiến công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19

Sỹ Đông
Sỹ Đông
01/11/2025 14:40 GMT+7

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời người dân cả nước đóng góp ý tưởng cho công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19.

Ngày 1.11, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết từ nay đến ngày 15.11 sẽ đón nhận ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), TP.HCM.

Việc lấy ý kiến rộng rãi người dân cả nước là một trong các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về việc xây dựng công viên, đài tưởng niệm nạn nhân mất vì Covid-19 tại khu đất trên.

Các ý tưởng về công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 tập trung vào 3 nội dung chính.

Thứ nhất là từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc, thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của TP.HCM khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn, đồng thời ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của thành phố.

Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, TP.HCM đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81% và năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thứ hai là tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng. Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh, sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã "chung sức, đồng lòng" trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thứ ba là lời nhắc nhở cho tương lai. Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch Covid-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Các ý tưởng về công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 gửi về Sở Văn hóa và Thể thao qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn, gửi trực tiếp hoặc bưu điện tại địa chỉ số 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), TP.HCM.

Tin liên quan

Vinh danh 62 doanh nghiệp vượt đại dịch Covid-19 chăm lo cho người lao động

Vinh danh 62 doanh nghiệp vượt đại dịch Covid-19 chăm lo cho người lao động

Dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, doanh thu, lợi nhuận giảm nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp cố gắng chăm lo cho người lao động trong đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi.

TP.HCM phục hồi kinh tế sau 1 năm đại dịch Covid-19: Thành quả của đồng lòng, vượt khó

TP.HCM dự tính dành 4.000 m2 khu đất số 1 Lý Thái Tổ làm trụ sở phường

Khám phá thêm chủ đề

công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 khu đất số 1 Lý Thái Tổ Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận