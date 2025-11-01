TP.HCM lấy ý kiến công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19

Ngày 1.11, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết từ nay đến ngày 15.11 sẽ đón nhận ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), TP.HCM.

Việc lấy ý kiến rộng rãi người dân cả nước là một trong các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về việc xây dựng công viên, đài tưởng niệm nạn nhân mất vì Covid-19 tại khu đất trên.

Các ý tưởng về công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 tập trung vào 3 nội dung chính.

Thứ nhất là từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc, thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của TP.HCM khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn, đồng thời ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của thành phố.

Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, TP.HCM đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81% và năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

Công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Thứ hai là tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng. Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh, sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã "chung sức, đồng lòng" trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thứ ba là lời nhắc nhở cho tương lai. Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch Covid-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Các ý tưởng về công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 gửi về Sở Văn hóa và Thể thao qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn, gửi trực tiếp hoặc bưu điện tại địa chỉ số 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), TP.HCM.