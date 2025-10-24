TP.HCM dự tính dành 4.000 m2 khu đất số 1 Lý Thái Tổ làm trụ sở phường

Đây là một trong các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu trong thông báo kết luận do Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 3,7 ha, nằm ở trung tâm thành phố, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Khu đất này từng là dinh thự của gia đình Chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, nơi đây được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, sau đó chuyển giao lại cho TP.HCM tiếp quản.

Theo quy hoạch, khu vực này còn nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất). Do đó, việc khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất trên được xem là yêu cầu cấp thiết.





Khu đất vàng số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) sẽ được quy hoạch thành không gian công cộng ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP.HCM rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc ưu tiên quỹ đất để phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất theo hướng xây dựng công viên cây xanh, không gian công cộng và sân chơi phục vụ cộng đồng. Các đơn vị cần nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm người mất do đại dịch Covid-19.

Bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ có nhiều biệt thự cũ, bỏ trống nhiều năm qua dẫn đến lãng phí ẢNH: VÕ HÀ LAM

Bên cạnh đó, xem xét quy hoạch khoảng 4.000 m2 (dự kiến tại góc đường Trần Bình Trọng - Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài. Lý do, hiện phường Vườn Lài sử dụng các trụ sở nhỏ lẻ, phân tán, không bảo đảm hoạt động của chính quyền phường khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng lưu ý các đơn vị nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng theo hình thức đối tác công tư, như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ, tiện ích phù hợp khác để tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Ngoài ra, UBND phường Vườn Lài cần khẩn trương lập đề án dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng nối dài.