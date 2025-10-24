Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM dự tính dành 4.000 m2 khu đất số 1 Lý Thái Tổ làm trụ sở phường

Sỹ Đông
Sỹ Đông
24/10/2025 13:54 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xem xét quy hoạch khoảng 4.000 m2 bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 3,7 ha để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài.

Đây là một trong các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu trong thông báo kết luận do Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 3,7 ha, nằm ở trung tâm thành phố, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Khu đất này từng là dinh thự của gia đình Chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, nơi đây được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, sau đó chuyển giao lại cho TP.HCM tiếp quản.

Theo quy hoạch, khu vực này còn nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất). Do đó, việc khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất trên được xem là yêu cầu cấp thiết.


TP.HCM dự tính dành 4.000 m2 khu đất số 1 Lý Thái Tổ làm trụ sở phường - Ảnh 1.

Khu đất vàng số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) sẽ được quy hoạch thành không gian công cộng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP.HCM rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc ưu tiên quỹ đất để phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất theo hướng xây dựng công viên cây xanh, không gian công cộng và sân chơi phục vụ cộng đồng. Các đơn vị cần nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm người mất do đại dịch Covid-19.

TP.HCM dự tính dành 4.000 m2 khu đất số 1 Lý Thái Tổ làm trụ sở phường - Ảnh 2.

Bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ có nhiều biệt thự cũ, bỏ trống nhiều năm qua dẫn đến lãng phí

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Bên cạnh đó, xem xét quy hoạch khoảng 4.000 m2 (dự kiến tại góc đường Trần Bình Trọng - Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài. Lý do, hiện phường Vườn Lài sử dụng các trụ sở nhỏ lẻ, phân tán, không bảo đảm hoạt động của chính quyền phường khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng lưu ý các đơn vị nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng theo hình thức đối tác công tư, như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ, tiện ích phù hợp khác để tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Ngoài ra, UBND phường Vườn Lài cần khẩn trương lập đề án dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng nối dài.

Tin liên quan

Toàn cảnh 2 khu 'đất vàng' tại TP.HCM sẽ làm không gian văn hóa, công cộng

Toàn cảnh 2 khu 'đất vàng' tại TP.HCM sẽ làm không gian văn hóa, công cộng

Khu 'đất vàng' cảng Nhà Rồng - Khánh Hội rộng hơn 31 ha sẽ được TP.HCM quy hoạch thành không gian văn hóa công cộng, mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cùng với đó, khu đất 3 mặt tiền ở phường Vườn Lài cũng được chỉnh trang, quy hoạch lại.

Sở Tài chính TP.HCM công bố thông tin mới nhất về dự án 'đất vàng' Thương xá Tax

Dự kiến năm 2026, TP.HCM sẽ khởi công 2 khu 'đất vàng' làm công viên

Khám phá thêm chủ đề

khu đất số 1 Lý Thái Tổ TP.HCM lấy đất vàng làm công viên xây trụ sở phường Vườn Lài Nguyễn Văn Được
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận