Toàn cảnh 2 khu 'đất vàng' tại TP.HCM sẽ làm không gian văn hóa, công cộng

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP.HCM sáng 18.10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương dừng triển khai dự án nhà ở tại khu "
đất vàng" Bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, nhằm mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Quy hoạch khu vực này thành công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, phát triển các dịch vụ công cộng và hình thành không gian sinh hoạt văn hóa ven sông gắn kết với trung tâm TP.HCM.
Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội rộng hơn 31 ha, nằm ven sông Sài Gòn, tiếp giáp trung tâm TP.HCM. Hiện nơi đây vẫn là bến cảng cũ với nhiều nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng và công trình đã xuống cấp, ít được khai thác. Không gian khu vực phần lớn bị che khuất bởi dãy nhà công nghiệp và hàng rào, chưa phát huy được lợi thế cảnh quan ven sông
Trong khuôn viên này, Bến Nhà Rồng - nay là
Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM, là cụm di tích lịch sử đặc biệt, gắn với sự kiện ngày 5.6.1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước
Với vị trí đắc địa, nằm ven sông Sài Gòn và ngay trung tâm TP.HCM, khu vực này trước đây được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm các tòa nhà cao tầng với chức năng thương mại, dịch vụ, căn hộ, biệt thự ven sông, cùng các công trình hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế...
Tuy nhiên hiện nay, khu vực này vẫn là khu cảng cũ với các khu nhà kho, xưởng xuống cấp và là nơi kinh doanh của các tàu nhà hàng, du lịch
Hiện nay, khu vực này chủ yếu gồm nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xuống cấp
Năm 2017, 1 doanh nghiệp được chấp thuận đầu tư dự án quy mô lớn, gồm trung tâm thương mại, hơn 3.000 căn hộ cùng các hạng mục trường học, trạm y tế. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý và liên quan đến nhiều dự án khác, khu đất này vẫn “án binh bất động” gần 10 năm qua
Toàn bộ khu đất rộng 31 ha nằm ngay vị trí đắc địa bậc nhất của TP.HCM
Ghi nhận tại khu vực cho thấy, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã di dời, bàn giao mặt bằng, khiến nhiều khu đất bị bỏ trống, được quây rào kín, bên trong cỏ dại mọc um tùm
Một số hộ dân và cơ sở kinh doanh tận dụng khu đất trống, hẻm và vỉa hè xung quanh để làm bãi giữ xe, hoạt động tự phát, mất trật tự
Với chủ trương quy hoạch lại, dự kiến nơi này phát triển thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác
Đường Nguyễn Tất Thành là tuyến trục chính kết nối phường Vĩnh Hội (thuộc quận 4 cũ), Tân Thuận (thuộc quận 7 cũ) và khu nam TP.HCM với trung tâm thành phố. Tuy nhiên, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng xe lớn, khiến tuyến này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm
Việc mở rộng tuyến đường được xem là giải pháp cần thiết, không chỉ giúp cải thiện giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại và du lịch ven sông Sài Gòn
Bên cạnh đó, khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ) rộng khoảng 3,7 ha được định hướng chỉnh trang, quy hoạch lại. Khu đất nằm ở vị trí “tam giác vàng” với 3 mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng
Khu đất này từng là dinh thự của gia đình Chú Hỏa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, nơi đây được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, sau đó chuyển giao lại cho TP.HCM tiếp quản
Do không được sử dụng suốt nhiều năm qua, khu nhà khách bị xuống cấp trầm trọng và trở nên hoang hóa, cỏ cây mọc um tùm
Bên trong khu đất hiện còn nhiều biệt thự cũ cao 2-3 tầng, đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm, các hạng mục xuống cấp, bong tróc và hư hại
Khu đất bị bỏ hoang nhiều năm, cây cối mọc um tùm như rừng giữa phố. Nhiều hạng mục xuống cấp, vỉa hè xung quanh bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, tập kết rác, gây nhếch nhác đô thị
Theo định hướng mới, Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương chỉnh trang khu đất này thành công viên đa công năng, vừa là không gian sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vừa là nơi đặt tượng đài tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19, một dấu ấn nhân văn giữa lòng thành phố
