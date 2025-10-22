Toàn cảnh 2 khu 'đất vàng' tại TP.HCM sẽ làm không gian văn hóa, công cộng

Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội rộng hơn 31 ha, nằm ven sông Sài Gòn, tiếp giáp trung tâm TP.HCM. Hiện nơi đây vẫn là bến cảng cũ với nhiều nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng và công trình đã xuống cấp, ít được khai thác. Không gian khu vực phần lớn bị che khuất bởi dãy nhà công nghiệp và hàng rào, chưa phát huy được lợi thế cảnh quan ven sông