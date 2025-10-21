Đề án di dời nhà ven kênh quá chậm, TP.HCM giao chủ tịch phường lập quy hoạch

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về đề án di dời nhà ven kênh rạch ở quận 8 cũ, nay thuộc 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá dù đạt một số kết quả bước đầu, nhưng tiến độ chung vẫn còn rất chậm, như đề xuất chủ trương đầu tư đối với danh mục các dự án đầu tư, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, kế hoạch thực hiện đấu giá các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Để đẩy nhanh tiến độ di dời nhà ven kênh, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường thống nhất chủ trương giao Chủ tịch UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông chủ động lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn từng phường theo thẩm quyền, mỗi phường 1 đồ án.

Hàng ngàn căn nhà ven kênh Đôi (TP.HCM) chờ di dời ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tầm nhìn di dời nhà ven kênh: Dòng kênh, dòng đời và dòng vốn

Trong đó, các phường cập nhật, bổ sung đầy đủ nội dung của đề án, các khu vực phát triển TOD, các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố tại địa bàn phường. Các đồ án gửi về Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, đảm bảo trình UBND TP.HCM phê duyệt trong quý 1/2026.

Song song đó, Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng, 3 phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và đơn vị liên quan rà soát danh mục đề xuất chủ trương đầu tư đối với 14 dự án đã được đề xuất.

TP.HCM thống nhất chủ trương lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi theo địa bàn mỗi phường và giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo đề xuất, kiến nghị các phường.

Các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch trước mắt sẽ thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công để tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trong năm 2026 - 2027.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị phân tích, đánh giá, nghiên cứu đề xuất chọn một số dự án mang tính chất chỉnh trang đô thị có quy mô lớn để đề xuất thêm phương án thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời, rà soát kỹ danh mục, số dự án cần đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho phù hợp để phục vụ đề án cho cả 3 phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện đấu giá các khu đất theo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, hoàn thành trước ngày 25.10.