Sở Tài chính TP.HCM công bố thông tin mới nhất về dự án 'đất vàng' Thương xá Tax

Chiều 23.10, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội, Sở Tài chính TP.HCM tiếp tục thông tin về kết quả rà soát dự án "đất vàng" Thương xá Tax sau chỉ đạo "nóng" của UBND TP.HCM.

Đang xem xét nội dung báo cáo của Satra về Thương xá Tax

Theo Sở Tài chính TP.HCM, ngày 29.9.2025, UBND TP.HCM có Công văn số 2353 giao Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) làm việc với Sở Tài chính và Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư khu đất tại dự án.

Ngày 21.10.2025, Satra có Văn bản số 2261 gửi Sở Tài chính TP.HCM và các sở, ngành báo cáo về việc rà soát các điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án tại khu đất số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (Thương xá Tax).

Hiện Sở Tài chính TP.HCM xem xét nội dung báo cáo của Satra tại văn bản nêu trên để phối hợp các sở, ngành báo cáo UBND TP.HCM.

Hiện trạng khu đất của dự án Thương xá Tax ở phường Sài Gòn, TP.HCM

ẢNH: NI NA

Trước đó, đầu tháng 10.2025, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Satra làm việc với Sở Tài chính và Sở Xây dựng TP.HCM rà soát các điều kiện để tiếp tục sử dụng khu đất thực hiện dự án.

Việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất phải tuân thủ luật Quản lý tài sản công, luật Đầu tư cùng các quy định liên quan đến tài sản công tại doanh nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện quy định, Satra phải có văn bản trả lại đất dự án Thương xá Tax theo khoản 2, điều 82, luật Đất đai năm 2024.

Khi đó, UBND phường Sài Gòn sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất, lập hồ sơ thu hồi theo Nghị định 151 và bàn giao khu đất dự án Thương xá Tax cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Thương xá Tax từng là biểu tượng thương mại của TP.HCM, ngưng hoạt động năm 2014 khi TP.HCM làm dự án metro Bến Thành - Suối Tiên. Đến năm 2016, Thương xá Tax bị phá dỡ hoàn toàn để triển khai dự án cao ốc 40 tầng mang tên Satra Tax Plaza. Dự án do Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP.HCM) làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 9.000 m2 định hướng đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và khách sạn theo xu thế phát triển của thế giới và của Việt Nam. Theo kế hoạch, công trình của Satra khởi công vào quý 1/2017 và hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, sau hơn 8 năm qua, khu đất trung tâm Thương xá Tax đến nay vẫn bỏ trống, gây lãng phí nghiêm trọng.



