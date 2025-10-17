Chủ tịch Nguyễn Văn Được: 'Hỗ trợ hết mình' cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào TP.HCM

Ngày 16.10, tại Mỹ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham dự Diễn đàn Mùa thu TP.HCM - Mỹ 2025 với chủ đề "TP.HCM - Mỹ: Thành phố mới - Cơ hội mới - Cùng thịnh vượng" và có bài phát biểu trước cộng đồng hơn 150 đơn vị, tập đoàn Mỹ.

Diễn đàn do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM phối hợp Đại học Indiana, Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN, Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức.

Mở rộng quy mô và không gian phát triển kinh tế

Giáo sư Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana) nhận định TP.HCM đang bước vào một chương mới đầy hứng khởi về mở rộng quy mô và không gian phát triển kinh tế, mang đến những cơ hội mới. Siêu đô thị TP.HCM hiện bao gồm trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, các khu công nghiệp trọng điểm, một mạng lưới cảng nước sâu lớn và nguồn nhân lực dồi dào.

TP.HCM đang tận dụng sự phát triển này để trở thành một thành phố thông minh hơn, xanh hơn và công nghệ cao hơn, có thể đóng vai trò là cửa ngõ cho các công ty Mỹ vào Việt Nam và Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Diễn đàn Mùa thu TP.HCM - Mỹ 2025 ẢNH: C.T.V

Ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Energy Capital Vietnam (ECV), nhà đầu tư Mỹ đã gắn bó nhiều năm tại Việt Nam về lĩnh vực logistics, trao đổi góc nhìn và kinh nghiệm của mình trong việc thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng liên vùng, đặc biệt tại trung tâm kinh tế năng động như TP.HCM.

Ông tin tưởng rằng TP.HCM có vị trí giống như "trái tim kinh tế phía nam", giữ vai trò đầu tàu kết hợp với vị trí cửa ngõ đường biển là điều kiện lý tưởng để thu hút dòng chảy đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ cũng đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo hệ thống logistics thông suốt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển cảng biển và kinh tế biển mà còn đa dạng hóa chuỗi cung ứng thông qua các ngành như lọc hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, hạ nguồn và dịch vụ tiện ích.

Việc phối hợp phát triển các khu công nghiệp dọc theo dự án sẽ tạo ra một chuỗi công nghiệp phụ trợ liền mạch, tăng cường hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của khu vực.

TP.HCM bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu

Trong khi đó, ông Darren Webb, Giám đốc điều hành Tập đoàn Evolution tại Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi lên như một thị trường trung tâm dữ liệu (data center) đầy tiềm năng trong khu vực ASEAN nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh, dân số trẻ am hiểu công nghệ, tỷ lệ sử dụng internet cao và chi phí đất – điện cạnh tranh.

Nhu cầu trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được dự báo tăng hơn 35% giai đoạn 2021 - 2027, thúc đẩy bởi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và chính sách mở cửa đầu tư nước ngoài.

Trong khuôn khổ diễn đàn, 5 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và triển khai dự án đã được ký kết trên các lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y học, công nghệ sức khỏe, hàng không vũ trụ, trung tâm dữ liệu…

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM phối hợp Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi khởi đầu cho quá trình phát triển của siêu đô thị TP.HCM.

Khu Công nghệ cao TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Mỹ ẢNH: C.T.V

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi gắm đến các doanh nghiệp Mỹ: "Chính quyền TP.HCM sẽ lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ hết mình để các dự án hợp tác đạt hiệu quả thực chất, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tăng cường kim ngạch xuất nhập khẩu và giá trị chuỗi cung ứng song phương".

TP.HCM hướng tới tầm vóc mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á. TP.HCM mới sẽ là trung tâm của đoàn kết, truyền cảm hứng... đủ năng lực dẫn dắt một thành phố không chỉ đi đầu trong nước mà còn bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu.

"Đó sẽ là dấu ấn riêng của TP.HCM - thành phố của đổi mới, hành động và khát vọng vươn xa, xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", ông Được chia sẻ.