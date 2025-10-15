TP.HCM sắp đón nhà đầu tư làm trung tâm siêu dữ liệu AI 2 tỉ USD

Thông tin trên được ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nêu trong tham luận trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng 15.10.

Ông Thắng cho biết trong giai đoạn vừa qua, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của TP.HCM. Các nhân tố tổng hợp (TFP) dự kiến đóng góp 59% cho tăng trưởng kinh tế và dự báo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong 5 năm tới.

Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đóng góp 22% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 và dự kiến tăng lên 25% trong năm 2025.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM trình bày tham luận về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Hiện nay, TP.HCM được xếp hạng 2 về chỉ số chuyển đổi số và chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. "Yếu tố rất thuận lợi trong hoạt động tài chính số đó là TP.HCM đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain", ông Thắng cho biết thêm.

Bên cạnh những thành tựu, ông Thắng cho biết TP.HCM cũng đang đối mặt một số thách thức lớn như cơ chế quản lý khoa học công nghệ còn chưa linh hoạt theo kinh tế thị trường.

Các không gian thử nghiệm cho sản phẩm công nghệ mới còn thiếu, hạ tầng dữ liệu chưa hoàn thiện để chuyển đổi số toàn diện, mô hình liên kết "3 nhà" chưa thực sự phát triển theo chiều sâu, tổng chi xã hội cho nghiên cứu – phát triển vẫn còn thấp.

Thử nghiệm các công nghệ mới

Trong 5 năm tới, TP.HCM xác định một số mục tiêu lớn như các nhân tố tổng hợp đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, đến năm 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu, có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết TP.HCM sẽ tập trung vào 3 đột phá chiến lược. Về đột phá cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư, TP.HCM tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược trên lĩnh vực khoa học công nghệ.

"Thông tin vui cho TP.HCM là hiện nay tập đoàn G42 của UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - PV) đang dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỉ USD tại thành phố", ông Thắng chia sẻ.

Sản phẩm công nghệ trưng bày tại triển lãm của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, TP.HCM sẽ tập trung phát triển khu công nghệ cao, các khu thử nghiệm cho các công nghệ mới theo cơ chế đặc thù. Đồng thời, đăng ký thí điểm mô hình hợp tác công - công để dùng ngân sách TP.HCM đầu tư cho các trường đại học trên địa bàn, trong đó thúc đẩy Đại học Quốc gia TP.HCM đạt top 100 châu Á trong năm 2030.

Về đột phá công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ông Thắng cho biết TP.HCM sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ là thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và y sinh. TP.HCM cũng sẽ thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.

Với đột phá về quản trị số và nguồn nhân lực số, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết sẽ đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu.

TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác "bốn nhà" (nhà trường - nhà nước - doanh nghiệp - quỹ đầu tư, ngân hàng) cùng với ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số để duy trì và thúc đẩy vị thế của thành phố.