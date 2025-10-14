Đại hội Đảng bộ TP.HCM là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước dân tộc

Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đến dự phiên khai mạc trọng thể có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu về dự đại hội ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh bạn.

Trước phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tham quan khu triển lãm báo chí - xuất bản và khu triển lãm các sản phẩm công nghệ chiến lược của TP.HCM.

2 nhiệm vụ quan trọng của đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực.

"Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới", ông Trần Lưu Quang cho biết. Đồng thời, ông khẳng định điều này cũng giúp TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu "Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước - TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập".

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đọc diễn văn khai mạc đại hội ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Ông Quang cho biết Đại hội Đảng bộ TP.HCM có 2 nhiệm vụ quan trọng. Đầu tiên là kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Ban chấp hành đương nhiệm.

Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp sau, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ hai là thảo luận đóng góp một cách tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá qua gần 40 năm đổi mới, đất nước đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Một kỷ nguyên phát triển mới đang được mở ra – kỷ nguyên của độc lập, tự cường, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Đóng góp vào những thành tựu chung đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.HCM và 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, TP.HCM tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp phù hợp với quy mô, đặc thù quản lý của thành phố sau hợp nhất.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, TP.HCM đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế. Thu ngân sách nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán từ 10% - 15%.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, công nhân, người lao động được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; môi trường sống, không gian đô thị được quan tâm chỉnh trang, ngày càng hiện đại, văn minh.

Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Lòng tin của người dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ.

"Những kết quả to lớn đó là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của Đảng bộ và người dân TP.HCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung", Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận.

Không tự mãn với những kết quả đã có

Chia sẻ thêm về việc hợp nhất, Bí thư Thành ủy TP.HCM tin tưởng từ truyền thống của 3 địa phương gắn bó khăng khít trong suốt chiều dài lịch sử, đến nay tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

Ông Trần Lưu Quang đánh giá Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM, hòa chung nhịp bước của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Ông Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu tập trung cho 3 nội dung lớn. Đầu tiên là thảo luận thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua.

"Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi TP.HCM đang đứng đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa", ông Quang đặt ra hàng loạt vấn đề.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của TP.HCM, đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Về công tác nhân sự, ông Quang khẳng định TP.HCM đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Tại đại hội, ban tổ chức sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.