Vi phạm nồng độ cồn: 'Sẽ bỏ xe vì giấy tờ đã mang cầm cố'

20 giờ tối 21.1, PV Thanh Niên ghi nhận tổ công tác Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) lập chốt kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại giao lộ D2 - D7 trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đêm 21.1 bị CSGT phát hiện, xử lý TRẦN DUY KHÁNH

Vào thời điểm trên, anh B.C (42 tuổi) chạy xe máy trên đường D2 (hướng từ Q.7 về TP.Thủ Đức), khi còn cách tổ công tác khoảng 50 m thì phát hiện chốt kiểm tra nên anh quay đầu xe bỏ chạy.

Phát hiện vụ việc, CSGT dùng đặc chủng đuổi theo, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả nồng độ cồn trong máu của anh C. hơn 0,4 mg/l khí thở, mức vi phạm kịch khung (>0,4 mg/l khí thở). Làm việc với tổ công tác, anh C. cho hay, có thể sẽ bỏ luôn phương tiện vì hiện đã không còn giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe vì trước đó đã mất trộm do bị móc túi.

Đến 20 giờ 40 phút, sau khi uống bia ở gần vòng xoay Mỹ Thủy (P.Thạnh Mỹ Lợi), anh N.N.H (28 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên đường D2, khi đến chốt nói trên, thấy CSGT thì anh H. lạng lách định vượt qua nhưng bị tổ công tác chặn lại, yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, anh H. xuống xe, đi loạng choạng, sặc mùi bia rượu... Kết quả kiểm tra, nồng độ cồn của anh H. là 0,388 mg/l khí thở.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn, quay đầu bỏ chạy khi thấy tổ công tác TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với tổ công tác, anh H. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

"Em hành nghề sửa máy lạnh, vào Sài Gòn thất nghiệp hơn 1 tháng nay. Do em thiếu nợ người ta, nên giấy tờ và giấy phép lái xe đã mang đi cầm cố. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, được lãnh 300.000 đồng tiền công, chủ nhà rủ ở lại ăn tất niên nên em uống vài lon", anh H. cho biết lý do vi phạm.

Sau khi nghe thông báo mức phạt, anh H. nói: "Kiểu này chắc em bỏ xe, tiền đâu mà chuộc giấy tờ, đóng phạt, tới đây cũng không biết đi làm bằng phương tiện gì..."

Có trường hợp nồng độ cồn lên đến 0,993 mg/l khí thở TRẦN DUY KHÁNH

Đáng chú ý, lúc 21 giờ, tổ công tác phát hiện anh N.V.T (17 tuổi) vi phạm nồng độ cồn 0,343 mg/l khí thở, chạy xe máy có dung tích 110 phân khối, có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu. Làm việc với CSGT, anh T. thừa nhận biết bản thân chưa đủ tuổi điều khiển xe máy dung tích trên 50 phân khối, chưa có giấy phép lái xe và trình bày đã thất lạc giấy đăng ký xe.

Đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác đã kiểm tra khoảng 50 tài xế ô tô và xe máy, qua đó phát hiện, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (đều là xe máy). Đa số, người vi phạm đều không cung cấp được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe. Các phương tiện sau đó được CSGT niêm phong, đưa về trụ sở đội, tiếp tục xác minh, làm việc.

Ô tô và xe máy lưu thông qua chốt đều được kiểm tra nồng độ cồn chặt chẽ TRẦN DUY KHÁNH

Một cán bộ CSGT thông tin, hiện mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với xe máy, cụ thể như sau: người điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng; nồng độ cồn vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở, bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng; nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở, bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.