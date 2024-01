Vi phạm nồng độ cồn kịch khung: 'Viết đơn tặng xe này cho mấy anh luôn'

Tối 20.1, PV Thanh Niên theo chân tổ công tác Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cùng các đơn vị chức năng ghi nhận kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.

Ô tô, xe máy khi qua chốt được tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn nhanh bằng máy đo định tính TRẦN DUY KHÁNH

20 giờ cùng ngày, tổ công tác lập chốt trên đường Đào Trinh Nhất (đoạn cách giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 400 m, thuộc P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM), hầu hết các ô tô, xe máy qua đây đều được lực lượng kiểm soát nồng độ cồn chặt chẽ.

20 giờ 16 phút, ông N.T.T (47 tuổi) chạy xe máy biển số 59X2-771... từ nhà (P.Linh Tây) qua cảng Cát Lái (P.Cát Lái, TP.Thủ Đức) làm việc, quảng đường hơn 10 km. Tuy nhiên, khi mới đi đến chốt kiểm tra nói trên thì ông T. bị tổ công tác phát hiện vi phạm nồng độ cồn 0,247 mg/l khí thở.

Làm việc với tổ công tác, ông T. cho hay trước khi đi làm, ông đã uống rượu ở nhà. Ông T. liên tục xin lại xe máy nhưng bất thành: "Cho tôi xin lại xe đi, không có xe lấy gì tôi đi làm". Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, niêm phong phương tiện.

10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông N.M (49 tuổi) lái xe máy biển số 74F1-311... chạy trên đường Đào Trinh nhất, hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi đường Kha Vạn Cân, có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Kết quả ông M. vi phạm nồng độ cồn 0,7 mg/l khí thở. Ông M. cũng không xuất trình được CCCD, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe theo quy định.

Ông M. cho hay mình là công nhân hàn cắt, sau khi tan ca, đã nhậu ở gần cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh) từ buổi chiều đến tối, khi lái xe đi chơi tăng 2 thì bị CSGT phát hiện, lập biên bản.

Phương tiện được niêm phong trước khi đưa về trụ sở CSGT TRẦN DUY KHÁNH

"Quậy, xin tha, tiếp tục quậy"

21 giờ 15 ngày 20.1, anh L.V.T (34 tuổi) mắt nhắm mắt mở, chạy xe máy loạng choạng đến chốt thì bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, anh T. chống chân không vững, sặc mùi bia rượu. Khi được CSGT yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn, anh T. nhiều lần giả vờ ngậm ống nhưng không thổi. Sau nhiều lần tổ công tác thuyết phục, anh T. thổi vào máy thì kết quả nồng độ cồn của anh này là 0,644 mg/l khí thở.

Lúc đầu, anh T. xin được tổ công tác bỏ qua, nhưng sau khi nghe giải thích và báo mức phạt thì anh này bắt đầu thay đổi thái độ.

Anh T. liên tục chống đối, làm náo loạn tại chốt kiểm tra nên lực lượng chức năng phải đưa anh này về trụ sở công an phường TRẦN DUY KHÁNH

Lời nói của anh T. trước sau không thống nhất, anh này liên tục vung tay, lớn tiếng nói không chấp hành làm việc, không ký biên bản với lý do khó hiểu: "Bạn tôi nó cũng nhậu đó, sao không bắt nó đi? Lở nó tông chết người rồi sao?".

CSGT giải thích quy trình phối hợp làm việc, kiểm soát chặt chẽ để hạn chế lọt người vi phạm, thì anh này tiếp tục lớn tiếng: "Mấy anh cho tôi xin tờ giấy, tôi viết đơn tặng chiếc xe này cho mấy anh luôn. Giờ tôi tặng đó, các anh muốn làm gì làm".

Sau gần 1 giờ "quậy tưng bừng" tại chốt kiểm tra, anh T. tiếp tục thay đổi thái độ, từ cáu gắt sang nhỏ nhẹ: "Cho tôi xin lỗi, cho xin lại xe máy với, tôi năn nỉ luôn. Tha cho tôi một lần này thôi. Bắt xe rồi lấy gì đi làm".

22 giờ, CSGT niêm phong xe vi phạm, đưa về trụ sở. Lúc này, sau khi nhỏ nhẹ, xin lại xe bất thành thì anh T. nạt nộ, vung tay: "Xe tôi đâu? Lý do gì lấy xe tôi? Tôi vi phạm cái gì?" và loạng choạng bước ra đường.

Nhận thấy anh T. quá say, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và ảnh hưởng người dân khu vực, Công an P.Linh Tây đã đưa anh này về trụ sở công an phường để tiếp tục làm việc.

Sau hơn 2 giờ lập chốt, tổ công tác kiểm tra khoảng 100 phương tiện (cả ô tô và xe máy), phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở CSGT TRẦN DUY KHÁNH