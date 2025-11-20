Đèo Phượng Hoàng sạt lở, giao thông chia cắt từ Đắk Lắk về Phú Yên cũ

Ngày 20.11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, khu vực đèo Phượng Hoàng và các tuyến giao thông trọng điểm từ phía tây nối với phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn ra lòng đường khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Đèo Phượng Hòang (Đắk Lắk) bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông ẢNH: T.X

Cụ thể, tại khu vực đèo Phượng Hoàng thuộc Km35 + 300 QL26 (đoạn qua xã Ea Trang, Đắk Lắk) đất đá từ taluy dương liên tục sạt lở xuống đường. Đáng chú ý, khu vực này có dấu hiệu tiếp tục sạt lở đất đá, phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa tạm dừng các phương tiện, không lưu thông đến khu vực đèo bị sạt lở.

Tại các tuyến QL19C, QL29 (tuyến kết nối phía tây và phía đông Đắk Lắk) đang ngập lụt và sạt lở, giao thông bị chia cắt.

Đến sáng nay, nhiều xã, phường phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) vẫn đang ngập sâu trong nước lũ. Lực lượng từ phía tây được huy động đến các xã phường phía đông để hỗ trợ nhưng các tuyến giao thông trọng điểm bị chia cắt, gây khó khăn trong quá trình di chuyển ứng cứu người dân.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.