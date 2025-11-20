Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim bị lũ cuốn trôi

Lâm Viên
Lâm Viên
20/11/2025 15:00 GMT+7

Nước từ thượng nguồn sông Đa Nhim đổ về đã cuốn trôi cầu treo Phú Thiện nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia (Lâm Đồng).

Chiều 20.11, UBND xã Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết cầu treo Phú Thiện trên sông Đa Nhim bị lũ cuốn trôi lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Những ngày qua, thủy điện Đại Ninh liên tục xả lũ. Lúc 6 giờ 30 ngày 20.11, lưu lượng nước điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh là 1.350 m3/giây. Đến 10 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty Thủy điện Đại Ninh phát đi thông tin tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đại Ninh từ 2.000 m3/giây lên 2.070 m3/giây.

Nước lũ cuốn trôi cầu treo Phú Thiện ở Lâm Đồng gây khó khăn cho dân sinh - Ảnh 1.

Cầu treo Phú Thiện bị lũ cuốn trôi lúc 10 giờ 30 ngày 20.11

ẢNH: L.V

Ông Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, cho biết nước sông Đa Nhim dâng cao, chạm sát mép cầu. Vì vậy, vào lúc 9 giờ ngày 20.11, chính quyền hai xã Đức Trọng và Ninh Gia đã phối hợp cấm toàn bộ người và phương tiện qua cầu Phú Thiện (dài 120 m, rộng 2 m) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên thời điểm cầu bị lũ cuốn trôi không xảy ra thương vong về người.

Nước lũ cuốn trôi cầu treo Phú Thiện ở Lâm Đồng gây khó khăn cho dân sinh - Ảnh 3.

Người dân 2 xã Đức Trọng và Ninh Gia chứng kiến cầu Phú Thiện bị cuốn trôi theo dòng nước lũ

ẢNH: L.V

Thời điểm cầu Phú Thiện bị lũ cuốn trôi, người dân 2 xã Đức Trọng và Ninh Gia tập trung 2 bên bờ sông lo lắng chứng kiến cảnh chiếc cầu bị trôi dạt theo dòng nước lũ.

Chính quyền địa phương cho biết cầu Phú Thiện được xây dựng khoảng năm 2000, đến nay vẫn sử dụng tốt và được bảo trì hằng năm. Việc cầu Phú Thiện bị lũ cuốn trôi khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn; họ buộc phải đi đường vòng hơn 3 km thay vì quãng đường chỉ 120 m như trước đây.

