Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp

Lâm Viên
Lâm Viên
20/11/2025 11:58 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đèo Mimosa - QL20 bị sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 20.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đèo Mimosa - QL20 đoạn Km226+600 đến Km226+800 và đoạn Km249+932 đến Km249+968, QL20, P.Xuân Hương -Đà Lạt.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đèo Mimosa - Ảnh 1.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc nửa đêm 19.11, tại đoạn Km226+600 đến Km226+800, mái ta luy âm sạt lở kéo theo nền đường và mặt đường với chiều dài khoảng 70 m, chiều sâu 30- 40 m, xé toạc mặt đường, giao thông bị cắt đứt hoàn toàn.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đèo Mimosa - Ảnh 2.

Đèo Mimosa đoạn Km226+600 đến Km226+800, sạt lở taluy âm kéo theo nền đường và mặt đường với chiều dài khoảng 70 m, chiều sâu 30- 40 m,

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đoạn Km249+932 đến Km249+968 sạt lở ta luy âm nền đường với chiều dài khoảng 36 m, sâu khoảng 6 m; mặt đường bị sụt lún khoảng 30 cm, có nguy cơ sạt lở mở rộng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả sạt lở đèo Mimosa, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đèo Mimosa - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các ban, ngành khảo sát khu vực sạt lở trên đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đèo Mimosa - Ảnh 4.

Điểm sạt lở mới trên đèo Mimosa dài hơn 70 m

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở xé toạc đèo Mimosa, giao thông tắt nghẽn

Yêu cầu cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại đèo Mimosa. Xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt, không ách tắc.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đèo Mimosa - Ảnh 5.

Đèo Mimosa sạt lở xé toạc nền đường

ẢNH; LÂM VIÊN

Sở Xây dựng được giao tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, thực hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua đoạn tuyến. Phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đèo Mimosa) và các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân. Đề xuất phương án xử lý khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt để tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đèo Mimosa - Ảnh 6.

Đềo Mimosa bị chia cắt hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông

ẢNH: LÂM VIÊN

UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời, sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn, nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố.

Do mưa bão, trong 20 ngày qua, các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) với các tỉnh lân cận đều xảy ra sạt lở như đèo D'Ran - QL20, đèo Gia Bắc - QL28, đèo Đại Ninh - QL28B, đèo Khánh Lê - QL27C, đèo Prenn, và đèo Mimosa- QL20. Tỉnh Lâm Đồng cấp người và phương tiện lưu thông qua các đoạn sạt lở trên đèo D'Ran, Prenn, Mimosa.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đèo Mimosa - Ảnh 1.

Từ đèo Prenn (đầu KDL thác Datanla) rẽ phải vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để theo đèo Sacom xuống cao tốc Liên Khương - Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Do đó, từ trung tâm Đà Lạt muốn đi sân bay Liên Khương hoặc xã D'Ran (và ngược lại) có thể di chuyển theo 2 hướng. Hướng 1 từ Đà Lạt chạy xuống đèo Prenn tới đầu khu du lịch thác Datala rẽ phải vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, theo đèo Sacom xuống cao tốc Liên Khương – Prenn. Hướng 2 hoặc từ làng hoa Vạn Thành xuống đèo Tà Nung -ĐT725 đến Ngã ba cửa rừng rẽ trái vào QL28 đi ra vòng xoay Liên Khương QL20

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc

Sạt lở nghiêm trọng khiến đèo Mimosa (QL20) bị xé toạc, tạo hố sâu hơn 30 m, xe cộ không thể qua lại để vào Đà Lạt.

