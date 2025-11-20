Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp

Sáng 20.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đèo Mimosa - QL20 đoạn Km226+600 đến Km226+800 và đoạn Km249+932 đến Km249+968, QL20, P.Xuân Hương -Đà Lạt.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc nửa đêm 19.11, tại đoạn Km226+600 đến Km226+800, mái ta luy âm sạt lở kéo theo nền đường và mặt đường với chiều dài khoảng 70 m, chiều sâu 30- 40 m, xé toạc mặt đường, giao thông bị cắt đứt hoàn toàn.

Tại đoạn Km249+932 đến Km249+968 sạt lở ta luy âm nền đường với chiều dài khoảng 36 m, sâu khoảng 6 m; mặt đường bị sụt lún khoảng 30 cm, có nguy cơ sạt lở mở rộng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả sạt lở đèo Mimosa, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Yêu cầu cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại đèo Mimosa. Xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt, không ách tắc.

Sở Xây dựng được giao tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, thực hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua đoạn tuyến. Phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đèo Mimosa) và các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân. Đề xuất phương án xử lý khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt để tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời, sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn, nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố.