Sạt lở lại xé toạc đèo Mimosa, xe cộ không thể lưu thông

Lúc 1 giờ ngày 20.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xác nhận do trời mưa quá lớn trên đèo Mimosa vừa xuất hiện điểm sạt lở mới, mặt đường bị nước cuốn xé toạc tạo hố sâu, xe cộ không thể lưu thông.

Đèo Mimosa Đà Lạt bị sạt lở xé toạc hết mặt đường ẢNH: C.T.V

Thông tin ban đầu, vị trí sạt lở mới ở Km 226+700 QL.20, khu vực giữa đèo Mimosa. Mặt đường sạt lở phía taluy âm kéo dài khoảng 50 m, sâu hơn 20 m. Thời điểm sạt lở đèo Mimosa có xe khách đang lưu thông nhưng kịp dừng lại, nên không có thiệt hại về người.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đã huy động các lực lượng, các chuyên gia đến hiện trường tìm giải pháp xử lý hậu quả sạt lở.

Từ rạng sáng hôm nay (20.11), các phương tiện giao thông không thể qua lại khu vực sạt lở mới này.



Vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa giữa đêm khuya, chiếc xe khách này kịp dừng lại trước vực sâu ẢNH: C.T.V

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.11, cơ quan chức năng P.Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện trên đèo Mimosa, tại Km223+240 đến Km234 QL20 xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 20 m, sâu từ 1 - 2 m, uy hiếp an toàn giao thông.

Trong đêm 18.11 và ngày 19.11, các cơ quan chức năng đưa phương tiện, máy móc, nhân lực đến hiện trường gia cố điểm sạt lở để bảo vệ đèo Mimosa.

Do mưa bão, trong 20 ngày qua, các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) với các tỉnh lân cận đều xảy ra sạt lở như đèo D'Ran - QL20, đèo Gia Bắc - QL28, đèo Đại Ninh - QL28B, đèo Khánh Lê - QL27C, đèo Prenn, và đèo Mimosa

Ngày 17.11 khi đèo Prenn bị sạt lở, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định "đóng" đèo này, thông báo các phương tiện lưu thông chuyển qua đèo Mimosa để vào và ra Đà Lạt. Tuy nhiên, rạng sáng 20.11 đèo Mimosa lại sạt lở nghiêm trọng hơn, không thể lưu thông.

Do đó, từ cao tốc Liên Khương - Prenn, QL20 để vào các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) chỉ còn con đường duy nhất theo hướng đèo Sacom Tuyền Lâm (trừ xe tải); trên QL27 thì theo hướng đèo Tà Nung để vào trung tâm TP.Đà Lạt (cũ).