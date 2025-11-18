Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng

Lâm Viên
Lâm Viên
18/11/2025 18:11 GMT+7

Đèo Prenn - cửa ngõ vào Đà Lạt - được chính thức bàn giao đưa vào sử dụng gần 1 năm qua. Sau đợt mưa kéo dài, đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700, tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo này.

Ngày 18.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (Lâm Đồng) và các sở, ngành liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá nguyên nhân đèo Prenn bị sạt lở đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700, để sớm đề xuất phương án khắc phục, tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khảo sát, đánh giá nguyên nhân đèo Prenn bị sạt lở đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 2.

Đèo Prenn mới bàn giao đưa vào sử dụng gần 1 năm, bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn từ 2 làn lên 4 làn đường có tổng chiều dài 7,4 km, điểm đầu tại Km 221+680, QL20 (giáp cao tốc Liên Khương - Đà Lạt) và điểm cuối tại Km 229+050, QL20 (nút giao vào bến xe liên tỉnh P.Xuân Hương - Đà Lạt) được khởi công ngày 28.12.2022.

Công trình do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng (cũ) làm chủ đầu tư; liên danh Công ty CP Xây dựng Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công.

Đến ngày 26.7.2024, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng, đại diện tư vấn thiết kế và liên danh nhà thầu, cùng nhà thầu phụ là Công ty CP Xây dựng và đầu tư Trung Hải lập biên bản nghiệm thu công trình. Theo đó, các bên đánh giá công trình đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng. Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để tiếp tục làm các thủ tục bàn giao và đưa vào sử dụng.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 3.

Trụ móng cầu Datanla trên đèo Prenn có nguy cơ sạt lở nếu trời mưa lớn

ẢNH: LÂM VIÊN

Căn cứ Thông báo số 659/TB-SGTVT ngày 30.9.2024 của Sở GTVT Lâm Đồng (cũ) về kết quả nghiệm thu hoàn thành, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sau đó, ngày 17.12.2024, công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức tiếp nhận từ liên danh nhà thầu để quản lý, khai thác và đưa vào sử dụng. Công trình được bảo hành trong 12 tháng.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 4.

Đèo Prenn cửa ngõ vào Đà Lạt, đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700 bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quy định, trong thời gian bảo hành, nhà thầu thi công có trách nhiệm duy tu, sửa chữa và khắc phục các hư hỏng phát sinh theo đúng hợp đồng và quy định, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi khu vực đèo thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao.

Một số hình ảnh đèo Prenn sạt lở nghiêm trọng:

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 5.

Khảo sát khu vực đèo Prenn sạt lở

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 6.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng sớm đề xuất phương án khắc phục sạt lở đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 7.

Cận cảnh khu vực đèo Prenn sạt trượt

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 8.

Đèo Prenn mới chính thức bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 27.12.2024

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 9.

Đèo Prenn đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700 bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng - Ảnh 10.

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn bị sạt lở

ẢNH: LÂM VIÊN

Mưa lớn kéo dài, đèo Prenn xuất hiện vết nứt khổng lồ ăn sâu nửa mặt đường

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với tuyến đèo Prenn

Ngày 18.11, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn, đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700 bị sạt lở nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục, tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Phường Xuân Hương - Đà Lạt phải bố trí lực lượng trực ban 24/24 để theo dõi diễn biến thiên tai, tình trạng dịch chuyển và các vết nứt mới. Tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục chốt trực, phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến sạt lở và triển khai giải pháp ứng phó kịp thời.

Đèo Prenn sạt lở trong thời gian bảo hành, đơn vị nào khắc phục?

Đèo Prenn bị sạt lở sụt lún nghiêm trọng trong thời gian bảo hành, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở NN-MT khẩn trương làm các thủ tục để công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và sớm khắc phục sửa chữa.

Cấm lưu thông qua đèo Prenn từ 10 giờ ngày 17.11

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

