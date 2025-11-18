Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng

Ngày 18.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (Lâm Đồng) và các sở, ngành liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá nguyên nhân đèo Prenn bị sạt lở đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700, để sớm đề xuất phương án khắc phục, tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khảo sát, đánh giá nguyên nhân đèo Prenn bị sạt lở đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700 ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn mới bàn giao đưa vào sử dụng gần 1 năm, bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn từ 2 làn lên 4 làn đường có tổng chiều dài 7,4 km, điểm đầu tại Km 221+680, QL20 (giáp cao tốc Liên Khương - Đà Lạt) và điểm cuối tại Km 229+050, QL20 (nút giao vào bến xe liên tỉnh P.Xuân Hương - Đà Lạt) được khởi công ngày 28.12.2022.

Công trình do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng (cũ) làm chủ đầu tư; liên danh Công ty CP Xây dựng Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công.

Đến ngày 26.7.2024, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng, đại diện tư vấn thiết kế và liên danh nhà thầu, cùng nhà thầu phụ là Công ty CP Xây dựng và đầu tư Trung Hải lập biên bản nghiệm thu công trình. Theo đó, các bên đánh giá công trình đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng. Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để tiếp tục làm các thủ tục bàn giao và đưa vào sử dụng.

Trụ móng cầu Datanla trên đèo Prenn có nguy cơ sạt lở nếu trời mưa lớn ẢNH: LÂM VIÊN

Căn cứ Thông báo số 659/TB-SGTVT ngày 30.9.2024 của Sở GTVT Lâm Đồng (cũ) về kết quả nghiệm thu hoàn thành, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sau đó, ngày 17.12.2024, công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức tiếp nhận từ liên danh nhà thầu để quản lý, khai thác và đưa vào sử dụng. Công trình được bảo hành trong 12 tháng.

Đèo Prenn cửa ngõ vào Đà Lạt, đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700 bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quy định, trong thời gian bảo hành, nhà thầu thi công có trách nhiệm duy tu, sửa chữa và khắc phục các hư hỏng phát sinh theo đúng hợp đồng và quy định, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi khu vực đèo thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao.

Một số hình ảnh đèo Prenn sạt lở nghiêm trọng:

Khảo sát khu vực đèo Prenn sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng sớm đề xuất phương án khắc phục sạt lở đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh khu vực đèo Prenn sạt trượt ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn mới chính thức bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 27.12.2024 ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700 bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn bị sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Mưa lớn kéo dài, đèo Prenn xuất hiện vết nứt khổng lồ ăn sâu nửa mặt đường