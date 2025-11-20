Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc

Lâm Viên
Lâm Viên
20/11/2025 07:32 GMT+7

Sạt lở nghiêm trọng khiến đèo Mimosa (QL20) bị xé toạc, tạo hố sâu hơn 30 m, xe cộ không thể qua lại để vào Đà Lạt.

Rạng sáng 20.11, dù mưa lớn nhưng lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành liên quan, CSGT, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường vụ sạt lở đèo Mimosa, Km226+700 QL20, để ứng cứu.

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 1.

Lúc 1 giờ ngày 20.11, lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ xe gặp nạn tại đèo Mimosa

ẢNH: L.V

Vị trí sạt lở ngày càng mở rộng, ban đầu chỉ khoảng 30 m, nhưng do mưa lớn nên ngày càng sạt mở rộng hơn, mặt đường sạt lở phía taluy âm kéo dài khoảng 70 m, sâu từ 30 - 40 m.

Thời điểm xảy ra sạt lở đèo Mimosa có xe khách đang lưu thông nhưng kịp dừng lại, nên không có thiệt hại về người.

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 2.

Bánh trước xe khách chơ vơ bên vực mới sạt lở trên đèo Mimosa

ẢNH: L.V

Một số hình ảnh cơ quan chức năng cứu hộ xe gặp nạn do sạt lở đèo Mimosa:

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 3.

Khi lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường, taluy âm QL20 sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CSGT

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 4.

Rạng sáng 20.11, một số người đi từ Đức Trọng lên Đà Lạt bất ngờ chứng kiến đèo Mimosa sạt lở bị xé toạc

ẢNH: CTV

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 5.

Vị trí sạt lở tại Km226+700 QL20, tạo hố sâu từ 30 - 40 m, kéo dài hơn 70 m

ẢNH: L.V

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 6.

Chiếc xe khách may mắn chưa lao xuống vực sạt lở

ẢNH: L.V

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 7.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Minosa

ẢNH: L.V

Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc- Ảnh 8.

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên QL20 bị chia cắt hoàn toàn

ẢNH: L.V

