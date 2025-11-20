Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc

Sạt lở nghiêm trọng khiến đèo Mimosa (QL20) bị xé toạc, tạo hố sâu hơn 30 m, xe cộ không thể qua lại để vào Đà Lạt.
Rạng sáng 20.11, dù mưa lớn nhưng lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành liên quan, CSGT, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường vụ sạt lở đèo Mimosa, Km226+700 QL20, để ứng cứu.
Vị trí sạt lở ngày càng mở rộng, ban đầu chỉ khoảng 30 m, nhưng do mưa lớn nên ngày càng sạt mở rộng hơn, mặt đường sạt lở phía taluy âm kéo dài khoảng 70 m, sâu từ 30 - 40 m.
Thời điểm xảy ra sạt lở đèo Mimosa có xe khách đang lưu thông nhưng kịp dừng lại, nên không có thiệt hại về người.
Một số hình ảnh cơ quan chức năng cứu hộ xe gặp nạn do sạt lở đèo Mimosa:
