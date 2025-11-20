Cận cảnh đèo Mimosa bị xé toạc, đường vào Đà Lạt thêm ách tắc

Rạng sáng 20.11, dù mưa lớn nhưng lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành liên quan, CSGT, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường vụ sạt lở đèo Mimosa, Km226+700 QL20, để ứng cứu.

Lúc 1 giờ ngày 20.11, lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ xe gặp nạn tại đèo Mimosa ẢNH: L.V

Vị trí sạt lở ngày càng mở rộng, ban đầu chỉ khoảng 30 m, nhưng do mưa lớn nên ngày càng sạt mở rộng hơn, mặt đường sạt lở phía taluy âm kéo dài khoảng 70 m, sâu từ 30 - 40 m.

Thời điểm xảy ra sạt lở đèo Mimosa có xe khách đang lưu thông nhưng kịp dừng lại, nên không có thiệt hại về người.

Bánh trước xe khách chơ vơ bên vực mới sạt lở trên đèo Mimosa ẢNH: L.V

Một số hình ảnh cơ quan chức năng cứu hộ xe gặp nạn do sạt lở đèo Mimosa:

Khi lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường, taluy âm QL20 sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CSGT

Rạng sáng 20.11, một số người đi từ Đức Trọng lên Đà Lạt bất ngờ chứng kiến đèo Mimosa sạt lở bị xé toạc ẢNH: CTV

Vị trí sạt lở tại Km226+700 QL20, tạo hố sâu từ 30 - 40 m, kéo dài hơn 70 m ẢNH: L.V

Chiếc xe khách may mắn chưa lao xuống vực sạt lở ẢNH: L.V

Hiện trường vụ sạt lở đèo Minosa ẢNH: L.V