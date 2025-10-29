Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Ân tình Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế: 600 suất cơm nóng giữa mưa lũ

Bá Cường
Bá Cường
29/10/2025 17:55 GMT+7

Từ 5 giờ sáng, chị Phạm Hồng Quỳnh Ny (38 tuổi, Quảng Trị) cùng nhóm bạn nấu 600 suất cơm với thịt kho, chả trứng, rau xào… gửi vào vùng lũ Huế, như một món quà ấm tình người miền Trung.

Từ 5 giờ sáng 29.10, chị Phạm Hồng Quỳnh Ny (38 tuổi, trú tại P.Đông Hà, Quảng Trị) đã thức dậy cùng các chị em khác đi chợ, soạn sửa, tổ chức nấu ăn ngay tại nhà. Đây là công việc quen thuộc của chị Ny cùng nhóm thiện nguyện mỗi mùa mưa bão đến... nấu ăn hỗ trợ cho bà con vùng lũ.

Thịt kho, chả trứng, rau xào... cùng ân tình người Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế- Ảnh 1.

Chị Ny tự tay chuẩn bị các món ăn để cứu trợ cho bà con ngập lụt tại Huế

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại căn nhà ở số 32 Nguyễn Tri Phương (P.Đông Hà), chị Ny cùng 5 - 7 anh chị em khác hoàn thành công đoạn cuối, thời tiết ở Đông Hà đang có mưa, ai nấy cũng sốt ruột, nhanh tay để đóng xong 600 suất cơm, kịp giờ đưa đi Huế.

Thịt kho, chả trứng, rau xào... cùng ân tình người Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế- Ảnh 2.

Những người tham gia nấu nướng là bạn bè lâu năm và nhân viên trong cơ sở kinh doanh của chị Ny

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi chuẩn bị từ 5 giờ sáng nay, cùng một số anh chị em quen thuộc trong nhóm thiện nguyện nấu các suất cơm hỗ trợ cho bà con vùng lũ ở Huế. Hôm nay tôi sẽ hoàn thành 600 suất cơm rồi tự tay đưa vào Huế, những ngày tới nếu tình hình mưa lũ còn phức tạp, tôi sẽ tiếp tục công việc này", chị Ny nói.

Thịt kho, chả trứng, rau xào... cùng ân tình người Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế- Ảnh 3.
Thịt kho, chả trứng, rau xào... cùng ân tình người Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế- Ảnh 4.
Thịt kho, chả trứng, rau xào... cùng ân tình người Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế- Ảnh 5.

Thịt kho, chả trứng, rau xào... là những món ăn đủ để tiếp sức cho bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Suất cơm được chị Ny chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ đầy và sạch sẽ, dù đang rất gấp nhưng ai nấy cũng cẩn thận để nấu ra món ăn chất lượng, đảm bảo vệ sinh cho bà con đang gặp khó.

"Mỗi phần cơm có thịt kho, chả trứng, rau xào, chả cá rim và canh bí... những món ăn quen thuộc mà thường ngày gia đình tôi ăn thế nào thì hôm nay nấu thế đó cho bà con. Dự kiến 2 giờ chiều nay sẽ đưa số cơm lên xe để kịp thời đến Huế giúp cho bà con có một bữa ăn kịp thời trong chiều tối nay", chị Ny nói thêm.

Thịt kho, chả trứng, rau xào... cùng ân tình người Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế- Ảnh 6.

Kinh phí để làm các suất ăn đều được chị Ny bỏ ra cùng sự góp nhặt của bạn bè

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chị Ny cũng chia sẻ, đây là công việc quen thuộc mỗi mưa bão đến, suốt 5 - 6 năm qua nhận thấy địa phương nào bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, bà con bị cô lập, thiếu lương thực thì chị Ny đều dành 1 ngày để nấu các phần cơm hỗ trợ cho bà con.

Thịt kho, chả trứng, rau xào... cùng ân tình người Quảng Trị gửi vào vùng lũ Huế- Ảnh 7.

600 suất cơm sẽ được lên đường từ Quảng Trị vào cứu trợ cho bà con TP.Huế trong chiều nay (29.10)

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mọi kinh phí cũng đều tự tay chị Ny bỏ ra cùng một phần được các anh em trong nhóm thiện nguyện góp thêm, còn ai có thịt góp thịt, có trứng góp trứng... có bao nhiêu giúp sức bấy nhiêu vừa đủ để làm nên một món quà mang đậm tình miền Trung, mang đậm sự sẻ chia trong lúc bà con vùng lũ gặp khó.

