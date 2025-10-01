'Cố thủ' vì ngập lụt, dân Phú Đô lên mạng xã hội 'cầu cứu'

Sáng 1.10, phản ánh với Thanh Niên, chị T. cho biết hiện chị đang "cố thủ" trong nhà trọ cùng 4 người khác vì đường trong ngõ chợ tạm làng Phú Đô vẫn ngập sâu, di chuyển vô cùng khó khăn.

Người dân vùng ngập lên mạng xã hội "cầu cứu" ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo chị T., khu vực này bị mất điện và ngập từ chiều qua (30.9). Đến sáng nay, dù trời đã tạnh mưa nhưng chị thấy vẫn ngập "y nguyên".

Trước đó vài ngày, khi nghe tin bão số 10 sẽ gây ảnh hưởng đến Hà Nội, chị cùng mọi người đã chuẩn bị dự trữ một chút đồ ăn, nước sạch trong nhà. Tuy nhiên, từ hôm qua đến nay, đồ ăn và nước uống đã sử dụng hết nên chị T. đành lên mạng xã hội "cầu cứu".

"Nếu không được hỗ trợ thì chúng tôi sẽ tìm cách băng qua ngõ ngập để ra ngoài", chị T. nói.

Chính quyền địa phương và mặt trận tổ quốc sẽ tiến hành cứu trợ những hộ dân bị ngập sâu ở làng Phú Đô ẢNH: V.D

Còn đối với trường hợp của chị Hồng ở ngách 153/30 tổ dân phố số 2 (làng Phú Đô), sau 1 ngày cầm cự trong vùng ngập, sáng nay, 2 vợ chồng cùng con nhỏ và bố mẹ già đã nhờ người dân đưa ra ngoài để đến ở nhờ nhà người thân ở làng Tân Mỹ (P.Từ Liêm).

Theo chị Hồng, chiều 30.9, sau khi ngõ bị ngập thì điện và nước sạch cũng mất khiến cuộc sống bị đảo lộn. Rất may, chị Hồng đã kịp mua ít bánh mì để cả nhà ăn cầm cự. Riêng bố mẹ già thì nhờ hàng xóm mua giúp cháo xay để dùng.

"Nhà tôi còn thoát ra ngoài được chứ nhà hàng xóm không ra được vì lúc mất điện, cửa điện đang hạ xuống. Hôm qua, tôi lội nước mua được ít bánh mì rồi chia cho hàng xóm ăn chung. Đến sáng nay, nước trong ngõ nhà tôi vẫn ngập khoảng 1,5 m", chị Hồng cho biết thêm.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng (UBND P.Từ Liêm) cho biết, do trạm bơm nước Đồng Bông bị hỏng 11 tổ máy, chỉ có 3 tổ hoạt động nên nước trong khu vực làng Phú Đô rút chậm.

Trước đó, vào tối 30.9, phường đã rà soát và di dời những hộ dân sống ven sông bị ngập nặng đến ở tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao P.Từ Liêm.

Trong sáng nay, phường cũng đã yêu cầu lãnh đạo các tổ dân phố tổng hợp nhu cầu của người dân trên địa bàn để lên phương án hỗ trợ, giúp đỡ.

"Chiều nay, phường sẽ phối hợp với mặt trận tổ quốc dùng thuyền mang nước, mì tôm, nhu yếu phẩm thiết yếu… đến cứu trợ những người dân có nhà bị ngập sâu không thể ra bên ngoài", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ đêm 29.9 đến hết ngày 30.9, trên địa bàn TP.Hà Nội xảy ra mưa vừa, mưa to. Nhiều phường, xã ghi nhận lượng mưa từ hơn 200 mm đến hơn 420 mm khiến nhiều tuyến đường nội đô và ngoại thành chìm trong "biển nước", giao thông tê liệt, đời sống người dân bị đảo lộn.

Đỉnh điểm vào tối 30.9, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 82 điểm ngập úng, rồi rút xuống còn 25 điểm ngập vào sáng 1.10.