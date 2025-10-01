Dân ngoại thành Hà Nội lại hối hả chạy lũ

Sáng 1.10, chị Đỗ Thị Dương (49 tuổi, ở thôn Thuần Lương, xã Trần Phú, Hà Nội) vẫn nhấp nhổm vì nước lũ trên sông Bùi có dấu hiệu tiếp tục dâng cao. Trước đó, từ trưa 30.9, khi thấy nước tràn vào nhà, chị Dương hối hả cùng con trai dọn dẹp đồ đạc, tài sản dưới tầng 1. "Chồng tôi đi vắng nên chỉ có 2 mẹ con kê đồ chạy lũ. Cả đêm hôm qua, tôi thấp thỏm không ngủ được vì lo nước lũ dâng cao", chị Dương nói.

Nước lũ tràn vào khu vực sàn tầng 1 nhà chị Đỗ Thị Dương ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đây là lần thứ 2 dân ngoại thành Hà Nội ở các xã Trần Phú, Quảng Bị phải chạy lũ trong năm nay, do nước sông Bùi dâng. Lần thứ nhất xảy ra hồi cuối tháng 8.

Theo ghi nhận vào sáng 1.10, nước tiếp tục tràn qua đê bao Bùi 2, đoạn qua các xã Xuân Mai, Trần Phú. Để ngăn nước lũ, chính quyền sở tại đã đắp bao tải cát, sỏi cao 3 - 4 tầng. Bên ngoài đê Bùi 1, đoạn đi qua xã Xuân Mai và Trần Phú, nước lũ chảy cuồn cuộn, dâng mấp mé bờ đê. Nhiều đoạn đê trũng đã được đắp bao tải cát.

Khu vực đê Bùi 2 nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Còn tại xóm Đồng Dâu (xã Quảng Bị), nhiều hộ dân nằm trong lòng sông Bùi cũng bị nước lũ bủa vây. Mọi hoạt động đi lại đều dựa vào thuyền tôn.

Trước đó, để phòng chống lũ lụt, UBND xã Xuân Mai đã yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án sơ tán dân cư ở khu vực trũng thấp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Hiện mực nước sông Bùi sáng 1.10 ở mức 7,15 m, cao hơn báo động 3 là 0,15 m.

Người dân đắp lại bao cát ngăn nước lũ trên đê Bùi 2 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước lũ tiếp tục chảy qua khu vực đắp bao tải cát ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người dân xóm Đồng Dâu (xã Quảng Bị) dùng thuyền để di chuyển qua vùng ngập ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Quay (xã Trần Phú) kê đồ đạc lên cao tránh bị nước lũ làm hư hại ẢNH: LÊ KHÁNH

Vật nuôi được đưa lên cao khi bị ngập ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Mực nước sông Bùi sáng 1.10 ở mức 7,15 m ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG



