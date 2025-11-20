Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Vùng lũ Đắk Lắk: Bùn dày tới 20 cm, mất điện - mất sóng, nhiều nơi thiếu lương thực

Hữu Tú
20/11/2025 09:57 GMT+7

Sau đêm mưa lớn, vùng lũ Đắk Lắk bị bùn dày 10 - 20 cm bủa vây. Nhiều xã mất điện, mất sóng, thiếu lương thực khi nước rút chậm và nhiều khu vực vẫn bị cô lập.

Ngày 20.11, sau một đêm mưa lớn, người dân đang bị bủa vây bởi rác thải, bùn non, thiếu nhu yếu phẩm tại vùng lũ Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ). Trong khi đó, nước lũ vẫn đang rút chậm.

Vùng lũ Đắk Lắk: Bùn non, rác thải bủa vây, người dân khẩn thiết cứu trợ - Ảnh 1.

Trung tâm xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) bị bùn non, rác thải bủa vây

ẢNH: T.X

Theo ghi nhận của PV, khu vực trung tâm xã Đồng Xuân nước lũ đã rút, rác thải, bùn non bủa vây nhà dân. Khu vực xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Long (cũ) đang mất sóng điện thoại do bị chia cắt do vùng trũng.

Chị Lê Thị Cẩm Hương, Bí thư đoàn xã Đồng Xuân cho biết, tuyến đường trung tâm hư hại nặng, bùn dày 10 - 20 cm. Hiện khu dân cư chưa có điện, nước, thiếu lương thực, đồ ấm…

Tại xã Đức Bình, nước lũ vẫn đang cô lập nhiều thôn buôn, nước rút chậm và ít. Mặc dù, đoàn thanh niên cơ sở đã liên hệ các xã lân cận hỗ trợ cơm nước, quần áo khẩn cấp nhưng không đủ đáp ứng.

Chị Đỗ Thị Hải Hà, Bí thư đoàn xã Sơn Hoà cho biết, trên địa bàn xã nước đang rút nhưng chậm, nhiều nơi ngập sâu, nhiều hộ dân phải leo lên mái nhà để tránh trú tạm thời. Một số điểm sơ tán tập trung bị ngập tầng 1, thiếu lương thực, nước sạch; mất điện toàn diện và sóng điện thoại chập chờn, gây khó khăn trong liên lạc và nắm bắt tình hình.

Vùng lũ Đắk Lắk: Bùn non, rác thải bủa vây, người dân khẩn thiết cứu trợ - Ảnh 2.

Người dân tất tả dọn dẹp lúc nước lũ vừa rút

ẢNH: T.X

Tại phường Phú Yên, lực lượng đang thiếu phương tiện để tiếp cận với các hộ dân tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Ca nô nhỏ không thể chịu được sức nước chảy xiết các khu vực này. Trên địa bàn phường không sóng điện thoại, mất liên lạc với người dân vùng cô lập.

Theo báo cáo phường Phú Yên, tình trạng nước tràn vào nhà gây ngập ghi nhận ở khoảng 14/23 khu phố với khoảng 10.455 hộ/35.507.

Khám phá thêm chủ đề

vùng lũ Đắk Lắk ngập sâu nước lũ Đắk Lắk thiếu lương thực mất điện
