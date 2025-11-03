Bất ngờ nước dâng trở lại, sinh viên Huế lại trắng đêm kê dọn, tránh đợt lụt mới

Không thể chủ quan

Tối qua 2.11, khi có thông báo nước tại các sông dâng nhanh trở lại, sinh viên ở TP.Huế thức trắng đêm kê cao đồ đạc, phòng lũ lên bất ngờ.

Sau khi có thông báo nghỉ học, bạn Nguyễn Duy Phúc Bảo (sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế) tất bật dọn dẹp đồ đạc lên cao. "Vừa mới dọn dẹp xong ngày hôm qua, chuẩn bị quay trở lại trường thì nghe tin có thể lũ lại đến. Mình và bạn cùng phòng kê lại đồ, không thì ngập hết như vừa rồi", Bảo nói.

Đồ đạc trong phòng trọ sinh viên Huế đã được kê cao ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Dù đã nửa đêm, ai cũng uể oải nhưng ai nấy đều tất bật, không thể chậm trễ vì sợ nước có thể lên nhanh. Bởi trận lũ trước, vừa đi qua, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, nhất là ở các vùng trũng thấp, sinh viên chưa có kinh nghiệm.

Nhìn chiếc xe máy bị ngập nước lâu ngày, chưa thể sửa được, Bảo thở dài: "Mới chân ướt chân ráo vào Huế học, chưa có kinh nghiệm chống lũ nên cả xe và đồ đạc trong phòng ướt sũng. Khi nghe tin nước đang dâng nhanh, có đợt lũ mới, mình không thể chủ quan".

Hư hỏng đồ đạc, xe cộ... nên các bạn sinh viên nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh để tài sản, đồ đạc ngập lụt như đợt lũ vừa rồi.

Sinh viên dọn dẹp trước tin lũ mới ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Mì gói, muối vừng và cả thuốc men đều sẵn sàng

"Không để "mất bò mới lo làm chuồng", bọn mình đã gửi xe lên tuyến đường Điện Biên Phủ, nơi cao ráo của thành phố để tránh lũ", nhóm sinh viên ở đường Dương Văn An, TP.Huế chia sẻ.

Nước vừa vào, sinh viên nhanh chóng di chuyển lên tầng trên ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Đồ đạc, tài sản được kê dọn an toàn, các bạn sinh viên lại tranh thủ chuẩn bị lương thực, nước uống đề phòng lũ đến dài ngày.

Lê Ngọc Hoàng vừa lựa đồ vừa lướt xem thông tin lũ sắp tới, nói: "Vừa rồi, do chủ quan không chuẩn bị đồ ăn nên mình phải lội lụt ngang lưng. Khi nghe tin lũ lại đến, dọn dẹp xong mình chuẩn bị các đồ ăn khô như mì gói, dăm bông, muối vừng... để chống lũ tiếp".

Xe máy được đưa lên tuyến đường cao ráo ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Trận lũ đi qua để lại cho các bạn sinh viên nhiều kinh nghiệm về phòng, chống lũ, bảo vệ tài sản, chuẩn bị nhu yếu phẩm..., nhất là các bạn ở những vùng trũng thấp. "Ngoài chuẩn bị đồ ăn, nước uống, mình còn chuẩn bị thêm thuốc men, pin dự phòng... Lần này bọn mình đã có kinh nghiệm rồi, không thể chủ quan ngồi chờ nước đến chân mới nhảy được", Hoàng nói thêm.

Cập nhật tin tức từng giờ

Trong nỗi lo lắng bao trùm, sinh viên Huế mất ngủ theo dõi tin tức về lũ được cập nhật các phương tiện thông tin đại chúng.

Trần Thị Ngọc Trâm, sinh viên năm nhất trọ tại đường Nguyễn Công Trứ, cho hay: "Mình sợ nước lên nhanh như lần trước nên đã thu dọn đồ đạc, mở livestream của Hue-S (một ứng dụng của TP.Huế, nền tảng số kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền) vừa xem vừa học từ đầu hôm đến giờ. Sợ lũ đến nhanh, mình không dám ngủ chỉ dám thức xem thông tin".

Chuẩn bị lương thực... trước khi lũ đến ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Từ chiều qua 2.11, nước tại các tuyến đường Trường Chinh, Bà Triệu, Phan Đình Phùng... đã bắt đầu dâng cao trở lại, sông Hương có thể vượt báo động 3, nguy cơ ngập lụt trở lại rất lớn.

Sinh viên theo dõi tin tức lũ trên Huế-S trong đêm ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Nước đang dần lên cao, các bạn sinh viên lại kê cao đồ hơn nữa. Với họ, trận lũ lụt vừa rồi là thử thách, là trải nghiệm đáng nhớ để chung sống với mùa lụt, với xứ Huế trong quãng đời sinh viên.



