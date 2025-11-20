Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

4 ngày mất hút giữa lũ dữ, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ trở về

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/11/2025 19:42 GMT+7

Sau 4 ngày bặt vô âm tín giữa mưa lũ và sạt lở bủa vây, sáng nay 20.11, người đàn ông ở xã vùng cao Đà Nẵng đã trở về nhà an toàn, khép lại cuộc tìm kiếm đầy lo lắng.

Chiều 20.11, ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (Đà Nẵng), cho biết anh Đinh Trọng Xa (35 tuổi, ở trú thôn 2, xã Khâm Đức, Đà Nẵng) đã trở về nhà an toàn sau 4 ngày mất liên lạc giữa mưa lũ.

Trước đó, ngày 18.11, Công an xã Phước Hiệp thông báo về việc tìm kiếm người mất tích. Theo thông báo, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Phước Hiệp nhận tin báo của gia đình, báo cáo về việc ông Đinh Trọng Xa bị mất liên lạc.

Trở về sau 4 ngày mất tích trong lũ, người nhà vỡ òa mổ gà ăn mừng - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến địa bàn xã Phước Hiệp bị sạt lở bủa vây

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo gia đình, sáng 16.11, ông Xa đi bộ về từ Công ty TNHH Ngọc Lĩnh (ở thôn 4, xã Phước Hiệp) ra hướng quốc lộ 14E và hẹn người nhà 10 giờ cùng ngày chờ đón. Tuy nhiên, người thân và gia đình đã liên lạc và tìm kiếm nhiều nơi nhưng không phát hiện thông tin của ông Xa.

Thời điểm ông Xa bị mất liên lạc, trên địa bàn có mưa và lũ lớn ở các khu vực sông suối. Đoạn đường từ công ty TNHH Ngọc Linh ra hướng quốc lộ 14E đi qua nhiều ngầm nước lớn, nước chảy xiết.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên gia đình trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng nay 20.11, ông Xa đã trở về nhà an toàn.

Theo cơ quan chức năng địa phương, anh Xa cho biết hôm 16.11, anh dự định đi về nhà nhưng khi đến những con suối nước lớn nguy hiểm nên quay lại, vào trú tạm ở lán trại trong rừng. Do không mang theo điện thoại nên không thể liên lạc về gia đình.

Một cán bộ xã Phước Hiệp cho biết, hôm nay khi nước lũ rút, anh Xa mới trở về nhà. Gia đình rất vui mừng khi anh trở về an toàn nên mổ gà, vịt để ăn mừng.

Khám phá thêm chủ đề

