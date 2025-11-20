Đội xuồng hơi Đà Nẵng băng vùng ngập lụt Phú Yên cũ cứu dân bị cô lập

Trưa 20.11, trong khi mưa lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều khu vực miền Trung, đại diện Đội xuồng hơi cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng đã có mặt tại P.Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) sau hành trình xuyên đêm hơn 300 km.

Ngay khi đặt chân đến địa bàn Phú Yên cũ, đội lập tức triển khai cứu hộ và vận chuyển lương thực đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt bởi mưa lũ.

"Nhận lệnh là chúng tôi đi ngay. Mưa lớn, đường ngập nhưng phải cố gắng tiếp cận bà con càng sớm càng tốt", một thành viên Đội xuồng hơi cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Đội xuồng hơi cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng vượt hàng trăm km vào ứng cứu bà con vùng rốn lũ P.Tuy Hòa (Phú Yên cũ) ẢNH: ĐỘI XUỒNG HƠI

Vừa đến P.Tuy Hòa, đội nhanh chóng đưa xuồng hơi xuống đất, phối hợp cùng chính quyền địa phương để tiếp cận các thôn, xã bị cô lập bởi mưa lũ. Những chiếc xuồng hơi liên tục rẽ sóng, bám sát dòng nước xiết để đảm bảo an toàn cho dân và lực lượng cứu hộ.

"Nhiệm vụ đã bắt đầu! Sẵn sàng vượt lũ vì đồng bào", một thành viên khác nói khi liên tục hỗ trợ bà con lên xuồng.

Đội xuồng hơi cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.Tuy Hòa nhanh chóng tiếp cận khu vực Đông Bình (xã Hòa An cũ) và các thôn của xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa cũ), nơi hàng chục hộ dân đang bị ngập sâu, hoàn toàn bị nước lũ chia cắt.

Đội xuồng hơi cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng sẽ phối hợp công an, dân quân sơ tán người dân đến nơi an toàn ẢNH: ĐỘI XUỒNG HƠI

Giữa dòng nước dữ, các thành viên đội xuồng điều khiển xuồng hơi bằng kỹ thuật thuần thục, linh hoạt tránh chướng ngại, luôn bám sát hướng chảy để giữ an toàn tuyệt đối cho cả lực lượng lẫn người dân được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cùng thời điểm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 85 (Trung đoàn Bộ binh 888) cũng vượt nước để tiếp cận xã Tuy An Bắc, một trong những điểm bị cô lập nặng nhất do mưa lũ. Nhờ sự phối hợp khẩn trương, nhu yếu phẩm được trao tận tay người dân, giúp họ bớt đi phần nào khó khăn khi nước lũ vẫn chưa rút.

Dù nhiều đoạn đường bị nhấn chìm, dòng chảy mạnh nguy hiểm, các lực lượng cứu hộ khẳng định tinh thần duy nhất lúc này là "không để người dân thiếu đói, không ai bị bỏ lại trong lũ".

Đội xuồng hơi Đà Nẵng dầm mưa, lao vào dòng nước ứng cứu người dân ẢNH: ĐỘI XUỒNG HƠI

Ngày 20.11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo toàn bộ sở, ban, ngành và địa phương kích hoạt phương án "4 tại chỗ", di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị vận hành hồ thủy điện đảm bảo an toàn tuyệt đối, giảm thiểu rủi ro do mưa lũ.

Từ mạng xã hội: Tiếng khóc cầu cứu trong đêm ở Phú Yên cũ

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.