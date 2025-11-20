Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Mưa lũ Gia Lai: Công an xã Ia Pa cứu hộ kịp thời 2 người dân

Trị Bình
Trị Bình
20/11/2025 08:26 GMT+7

Giữa lúc mưa lũ làm nhiều tuyến đường ngập sâu, lực lượng Công an xã Ia Pa (Gia Lai) đã kịp thời đưa một cháu bé bị bỏng và một thanh niên co giật đến Trung tâm y tế Ia Pa an toàn.

Lúc 19 giờ 35 ngày 19.11, Công an xã Ia Pa, Tổ ANTT cơ sở và dân quân nhận tin cháu L.L.S (10 tuổi, ở thôn 1) bị bỏng nước sôi. Gia đình hoảng loạn kêu cứu vì tuyến đường đến Trung tâm y tế Ia Pa bị chia cắt trong mưa lũ.

Cụ thể, khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662 nước dâng cao, chảy xiết, các phương tiện không thể qua lại.

Mưa lũ Gia Lai: Công an cứu 2 trường hợp gặp nạn trong đêm - Ảnh 1.

Công an xã Ia Pa hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm mưa lũ

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng lội nước tiếp cận nhà cháu bé, hỗ trợ sơ tán, dẫn đường qua các điểm ngập sâu. Các chiến sĩ còn sơ cứu ban đầu ngay tại chỗ trước khi đưa cháu đến cơ sở y tế.

Tại Trung tâm y tế Ia Pa, các y bác sĩ nhanh chóng xử lý vết bỏng và theo dõi sức khỏe cháu bé. Nhờ được đưa đi kịp thời giữa mưa lũ, tình trạng của cháu đã ổn định.

Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã Ia Pa tiếp tục nhận tin anh Rcom Dung (21 tuổi, ở Bôn Trok) bị co giật và cần cấp cứu khẩn cấp. Nước vẫn còn ngập cầu C10, phương tiện khó di chuyển, nhưng các chiến sĩ huy động xe, trực tiếp đưa nạn nhân vượt qua điểm nguy hiểm đến Trung tâm y tế Ia Pa.

Mưa lũ Gia Lai: Công an cứu 2 trường hợp gặp nạn trong đêm - Ảnh 2.

Công an xã Ia Pa hỗ trợ anh Rcom Dung

ẢNH: TRỊ BÌNH

Anh Rcom Dung cho biết: "Lúc đó mình té ngã, huyết áp tăng, nhà thì neo người. Nếu không có công an đưa đi kịp thời thì không biết chuyện gì xảy ra".

Được biết anh Dung bị ngã tại trại heo ở thôn 1, có dấu hiệu co giật, nguy hiểm tới tính mạng nếu không được chuyển viện nhanh.

Lãnh đạo Công an xã Ia Pa cho hay lực lượng vẫn túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, nhất là cầu C10, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khi mưa lũ ở Gia Lai còn diễn biến phức tạp và nhiều khu vực vẫn ngập cục bộ.

Nước sông Ba dâng cao: Gia Lai giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ

Nước sông Ba dâng cao do mưa lớn kéo dài ngày 19.11 khiến dòng nước chảy xiết, chia cắt đôi bờ tại xã Đăk Song (Gia Lai). Sự cố bất ngờ khiến 31 người dân làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt bên kia sông, không thể trở về.

