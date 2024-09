Vụ sạt lở 18 người chết và mất tích: Trưởng thôn chạy bộ 10 km báo tin

Ngày 17.9, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên do nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, làm trưởng đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai cùng các nhà hảo tâm có mặt tại xã Nậm Lúc (H.Bắc Hà, Lào Cai) thăm hỏi, tặng quà những gia đình, người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

Đoàn công tác băng qua nhiều điểm sạt lở để đến thôn Nậm Tông ẢNH: NGUYỄN ANH

Nậm Lúc là một trong những xã ở miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 3 trong thời gian vừa qua. Trong đó, vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Nậm Tông khiến 18 người chết và mất tích.

Sạt lở thảm khốc ở Nậm Tông (Lào Cai): Nỗi đau nữ trưởng trạm băng rừng cứu người

Có tiếng kêu như máy bay trước khi xảy ra sạt lở

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lý A Hải, Trưởng thôn Nậm Tông, cho biết trận sạt lở đất đã vùi lấp 10 ngôi nhà trong thôn khiến 18 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm được 13 người, còn 5 người đang mất tích.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc kinh hoàng, anh Hải kể, trưa 10.9, khi phát hiện đất đá trên đồi đổ sập xuống nhiều ngôi nhà trong thôn, anh chạy ra khỏi hiện trường khoảng 1 km để bắt sóng điện thoại (do thôn Nậm Tông nằm trong vùng không có sóng) gọi báo cáo lãnh đạo xã.

Trưởng thôn Lý A Hải ẢNH: NGUYỄN ANH

"Tôi định báo cáo qua điện thoại nhưng không có sóng nên có nói với bí thư chi bộ thôn rằng "anh ở đây, cùng với người dân cứu những người đang sống sót trước đã, những người đang bị vùi lấp và mất tích tính sau". Rồi tôi chạy bộ xuống xã, cả đi cả về hơn 20 km", anh Hải nói.

Vừa tới xã, anh Hải khóc nức nở và báo cáo lãnh đạo: "Các anh ơi, em không gọi điện cho các anh được, thôn em vừa xảy ra sạt lở đất chết người, 10 nhà bị vùi lấp".

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Nậm Lúc nhanh chóng cử lực lượng cùng anh Hải trở lại thôn để cứu người. Thế nhưng, do trời mưa lớn, quãng đường nhiều đoạn bị sạt lở, chia cắt nên đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, họ mới có mặt tại hiện trường.

"Tôi thật sự rất buồn, khi tôi đi xuống xã, có 2 người người bị thương khá nặng, trong đó có một cháu bé. Họ vẫn còn thở nhưng khi bác sĩ đến nơi thì không kịp nữa rồi", anh Hải xót xa.

Theo anh Hải, trước khi xảy ra vụ việc, một số người dân gần khu vực đã nghe thấy tiếng ù ù giống như máy bay bay trên đỉnh núi. Đến ngày hôm sau thì tai họa ập đến ngôi làng của anh.

Gia đình 8 người, chỉ còn lại hai ông cháu

Trong số những người thiệt mạng tại thôn Nậm Tông, một trường hợp cũng rất thương tâm là anh Lý Seo Đe - an ninh cơ sở của thôn, 29 tuổi, đã bị vùi lấp cùng với 5 người thân trong gia đình.

Theo Trưởng thôn Nậm Tông, trước khi xảy ra vụ việc, ngôi nhà anh Đe bị rạn nứt, sạt lở đến chân móng nhà, xã và thôn khuyên di chuyển đến nơi an toàn nhưng không may sạt lở xảy ra ở chỗ sơ tán, anh Đe và 5 người trong gia đình gồm mẹ, vợ và 3 người con đã bị vùi lấp. Nhà giờ chỉ còn lại 2 ông cháu may mắn thoát nạn nhưng ông cũng bị thương nặng, phải nằm viện cấp cứu.

"Ngày 10.9, trời mưa rất lớn, trong thôn có hộ gia đình nuôi cá nên nhiều người rủ nhau đi bắt cá rồi về chia nhau. Lúc đó, gia đình anh Đe 6 người vẫn còn đang ngủ nên cả nhà bị vùi lấp, không ai chạy thoát", anh Hải thông tin và cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình anh Đe trước đây rất khó khăn giờ đây càng khó khăn hơn vì chỉ còn hai ông cháu.

Anh Hải thông tin, chính quyền xã Nậm Lúc đang gấp rút quy hoạch để đảm bảo nơi ở cho 10 hộ dân bị sạt lở trước, những hộ nằm trong vùng nguy cơ sẽ chuyển đến sau.

Nhà báo Trần Việt Hưng trao quà hỗ trợ người dân thôn Nậm Tông bị thiệt hại trong vụ sạt lở ẢNH: NGUYỄN ANH

Nhiều bạn đọc, đại diện Báo Thanh Niên cùng đồng hành với hoạt động cứu trợ ẢNH: NGUYỄN ANH

Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Giàng Mai trao hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên cho học sinh mầm non Nậm Lúc ẢNH: NGUYỄN ANH

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ đoàn xe cứu trợ ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại thôn Nậm Tông chiều qua 17.9, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, cùng các nhà hảo tâm đã trao 9 suất quà, mỗi suất 10 triệu đồng cho 9 hộ dân bị thiệt hại về người và tài sản. Riêng trường hợp hộ gia đình anh Đe, đoàn công tác đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho con anh Đe.