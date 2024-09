Sạt lở Thủy điện Nậm Lúc: 'Bố mất rồi, sao mẹ lừa con bảo bố đi làm'

Bữa cơm cuối cùng với vợ con

Xã Nậm Lúc (H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là một trong những xã ở miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 3 trong thời gian vừa qua.



Xã Nậm Lúc có hàng trăm điểm sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông khiến 18 người chết và mất tích, trên địa bàn xã này còn xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khác vùi lấp nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc hôm 10.9 khiến 5 người chết.

Chồng thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở Thủy điện Nậm Lúc, 1 tuần nay chị Trần Thị Hồng (trú xã Nậm Lúc) đã khóc cạn nước mắt. Người phụ nữ 40 tuổi dường như vẫn chưa tin được chồng mình lại ra đi mãi mãi trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ấy.



Nén nỗi đau vào lòng, chị Hồng nhớ lại ngày 6.9, chồng chị về nhà ăn cơm cùng gia đình, hôm sau đi làm bình thường. Lúc này, do ảnh hưởng của bão số 3 nên trời bắt đầu mưa lớn, chị gọi điện cho chồng hỏi "anh có về không" thì nhận được câu trả lời của chồng sẽ phải ở lại vì công việc đòi hỏi tất cả các nhân viên phải tập trung 100%.

Chị Trần Thị Hồng bật khóc ẢNH: NGUYỄN ANH

Đến sáng chủ nhật, chị gọi điện cho chồng lần nữa rồi bị mất liên lạc do mất điện, mất sóng. 2 ngày sau, chị Hồng nhận tin sét đánh khi biết chồng mất tích trong vụ sạt lở đất vào nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc. Chị đi bộ tới nơi sạt lở để tìm kiếm với hy vọng mong manh. Thế nhưng, sau 4 ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chồng chị.

Con tôi nói "bố mất rồi mà"

"Chồng tôi là lao động chính trong gia đình, tôi thì ở nhà nuôi 2 con, đứa lớn học lớp 7, đứa còn lại mới 5 tuổi. Giờ chồng mất rồi, tôi chẳng biết làm thế nào. Nhiều người khuyên tôi chuyển đi vì ở đây thì đau lòng khi nghĩ về chồng, nhưng không có kinh tế thì làm thế nào. Tôi cũng chưa biết chuyển đi đâu nên chỉ tính đến phương án chuyển các cháu về quê ông bà nội ở Yên Bái", chị Hồng đau xót nói.

Chị không nói với hai con là bố đã mất, chỉ nói bố các cháu vẫn đang đi làm. Thế nhưng hai đứa trẻ dường như hiểu được bố mình đã mãi mãi rời xa gia đình.

"Chồng tôi mất, các con cứ hỏi "bố đâu mẹ", tôi nói "bố đi làm" thì các cháu bảo "bố mất rồi, sao mẹ cứ lừa con bảo bố đi làm", chị bật khóc.

Chị Hồng cho biết mình đang mắc bệnh ung thư gan giai đoạn đầu, dù sắp tới cũng chưa biết sẽ chạy chữa như thế nào nhưng chị sẽ làm cho các con một quyển sổ tiết kiệm từ những ủng hộ của người dân, chính quyền và nhà hảo tâm để "đề phòng bất trắc". Đây cũng là nguyện ước cuối cùng của chị.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 10.9, một cán bộ công an xã Bản Cái, H.Bắc Hà trong khi đi công tác qua Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc đã phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở. Do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ, vị cán bộ công an đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về công an huyện thông báo sự việc.

Đến trưa cùng ngày, những người thoát nạn đã di chuyển về Bệnh xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Có 5 người mất tích và 1 người bị thương nặng tại vị trí sạt lở.

Đến trưa 15.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ việc này.