Sạt lở ở Yên Bái, 6 người thương vong: Hàng xóm xót xa đôi vợ chồng trẻ

Rạng sáng nay 12.9, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh sạt lở đất vùi lấp nhiều nhà dân tại thôn Yên Phú (xã Hưng Thịnh, H.Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) khiến nhiều người kinh hoàng.



Chia sẻ với Thanh Niên, lãnh đạo xã Hưng Thịnh xác nhận vụ việc trên và cho biết vụ sạt lở đất đã vùi lấp 3 căn nhà, trong đó có 2 người thoát được ra bên ngoài, 4 người bị thương và 2 người tử vong.

Vụ sạt lở diễn ra rạng sáng nay ẢNH: LAN HƯNG

Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã có mặt cứu hộ cũng như di dời nhiều người dân đến nơi an toàn. Lãnh đạo xã Hưng Thịnh cho biết hiện tại trên địa bàn, người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao đã được di dời. Địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát sao thông tin, đảm bảo an toàn trong thời điểm này.

Cơ quan chức năng xác định, 6.000 - 7.000 m3 đất đá từ quả đồi sau nhà dân đổ ập xuống, làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà, hư hỏng 2 ngôi nhà. Thời điểm xảy ra sạt lở, 3 gia đình tại thôn Yên Phú có 8 người đang sinh sống.

Hậu quả, anh V.Đ.N (32 tuổi) cùng vợ là H.T.D (29 tuổi) tử vong. Một gia đình khác có 4 người bị thương. Thông tin từ UBND H.Trấn Yên, ngay sau nhận được tin báo, xã Hưng Thịnh đã huy động 6 phương tiện máy xúc và 300 người dân cùng tham gia cứu người.

Nước lũ dâng cao, người Yên Bái đứng trên mái nhà chờ tiếp tế

"Xót xa vô cùng!"

Anh Nguyễn Hòa (41 tuổi, ngụ Yên Bái) cho biết mình sống cách nơi sạt lở gần 2 km. Ngay sau khi hay tin, anh đã đến hiện trường, cùng lực lượng chức năng tham gia công tác hỗ trợ, cứu người.

Anh kể vụ việc xảy ra, hàng xóm, chính quyền địa phương đã có mặt nhanh chóng, nhưng đáng tiếc vẫn xảy ra thương vong khiến anh không khỏi xót xa. "Người tử vong là hai vợ chồng, thương lắm! Còn những người bị thương thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu", anh bày tỏ.

Theo anh Hòa, thời điểm này khu vực anh sống ở Yên Bái trời đã hửng nắng, nước lũ cũng bắt đầu rút. Anh hy vọng thiên tai sớm kết thúc để không còn ai phải oằn mình chống chịu, sớm xây dựng lại cuộc sống sau bão lũ.

Lực lượng chức năng cùng người dân cứu hộ sau vụ sạt lở ẢNH: LAN HƯNG

Phát hiện vụ việc xảy ra sáng nay, bà Lan Hưng, sống gần nơi sạt lở cũng lập tức đăng tin cầu cứu lên mạng xã hội: "Thương lắm mọi người ơi! Mọi người đến cứu khu vực em với". Kèm theo đó, là hình ảnh người dân ở Yên Bái tập trung đông tại khu vực vừa sạt lở theo dõi, tham gia vào công tác cứu hộ.

Bên dưới bài đăng, nhiều người cho biết mình là hàng xóm, người thân quen với những người sống trong các căn nhà bị vùi lấp đã để lại bình luận mong mọi người đều bình an. Liên lạc với người này, bà cho biết sáng nay bà vô cùng bàng hoàng, xót xa vì sự việc xảy ra. Hiện bà đang di chuyển tới nơi an toàn hơn để an tâm.