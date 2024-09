Sạt lở đất tại Yên Bái, 2 vợ chồng tử vong

Khoảng 5 giờ sáng nay 12.9, tại thôn Yên Phú (xã Hưng Thịnh, H.Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), xảy ra vụ sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng.



Hiện trường vụ sạt lở khiến 2 vợ chồng tử vong ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan chức năng xác định, 6.000 - 7.000 m3 đất đá từ quả đồi sau nhà dân đổ ập xuống, làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà, hư hỏng 2 ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra sạt lở, 3 gia đình tại thôn Yên Phú có 8 người đang sinh sống. Hậu quả, anh V.Đ.N (32 tuổi) cùng vợ là H.T.D (29 tuổi) tử vong. Một gia đình khác có 4 người bị thương.

Thông tin từ UBND H.Trấn Yên, ngay sau nhận được tin báo, xã Hưng Thịnh đã huy động 6 phương tiện máy xúc và 300 người dân cùng tham gia cứu người.

4 người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Đến 9 giờ 50, thi thể của vợ chồng anh V.Đ.N được tìm thấy.

Hậu quả thảm khốc sau bão Yagi: 326 người chết và mất tích

Sáng cùng ngày, ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch UBND H.Trấn Yên, đã có mặt để chỉ huy cứu người, đồng thời chỉ đạo xã Hưng Thịnh chăm lo cho các gia đình trong vụ sạt lở đất, nhất là các gia đình có người thương vong.

Theo số liệu do Sở TT-TT tỉnh Yên Bái cung cấp, tính đến 17 giờ ngày 11.9, do ảnh hưởng của bão số 3 và các vụ sạt lở, trên địa bàn tỉnh có 44 người chết và mất tích, 23 người bị thương. Cơ quan chức năng đã di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn cho 12.008 hộ dân.

Về tài sản, 22.675 nhà ngôi nhà hư hỏng, trong đó 111 nhà sập đổ hoàn toàn. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 4.815 ha; 10.939 con gia súc, gia cầm bị chết; 200 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua và vỡ bờ...