Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp, ứng phó mưa lũ

Ngày 21.11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập chưa thể tiếp cận, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Người dân tất tả chạy lũ khi mực nước sông đang dâng cao ẢNH: HỮU TÚ

Thiệt hại do thiên tai gây ra trong cơn bão Kalmaegi (bão số 13) và mưa lũ tính đến ngày 20.11 có 19 người tử vong, 6 người mất tích. Hơn 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 85.700 căn nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ dân bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời. Phạm vi ảnh hưởng tại 40 xã, phường trên tổng số 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Về sản xuất nông nghiệp có hơn 120.600 ha cây trồng các loại, hơn 17.700 lồng, bè và hơn 950 ha nuôi trồng tủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị hư hỏng.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình bị hư hỏng. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống của người dân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, hiệu quả và đồng bộ.