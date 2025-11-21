Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp, ứng phó mưa lũ

Hữu Tú
Hữu Tú
21/11/2025 15:10 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên toàn tỉnh. Tính đến nay, bão lũ đã khiến 19 người tử vong, 6 người vẫn đang mất tích; hơn 85.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, hàng chục ngàn hộ dân bị cô lập.

Ngày 21.11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập chưa thể tiếp cận, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp, ứng phó mưa lũ- Ảnh 1.

Người dân tất tả chạy lũ khi mực nước sông đang dâng cao

ẢNH: HỮU TÚ

Thiệt hại do thiên tai gây ra trong cơn bão Kalmaegi (bão số 13) và mưa lũ tính đến ngày 20.11 có 19 người tử vong, 6 người mất tích. Hơn 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 85.700 căn nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ dân bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời. Phạm vi ảnh hưởng tại 40 xã, phường trên tổng số 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Về sản xuất nông nghiệp có hơn 120.600 ha cây trồng các loại, hơn 17.700 lồng, bè và hơn 950 ha nuôi trồng tủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị hư hỏng.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình bị hư hỏng. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống của người dân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, hiệu quả và đồng bộ.

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng điều xe thiết giáp tiếp tế dân vùng ngập lụt Đắk Lắk

Bộ Quốc phòng điều xe thiết giáp tiếp tế dân vùng ngập lụt Đắk Lắk

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk tiếp tục chìm trong biển nước, hàng trăm hộ dân bị cô lập nhiều ngày. Trước tình hình khẩn cấp, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đã điều lực lượng cùng xe thiết giáp vượt nước xiết, mang nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng lũ.

Khám phá thêm chủ đề

tình huống khẩn cấp thiên tai thiệt hại ngập sâu Đắk Lắk Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận