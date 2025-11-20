Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric độc hại trôi nổi giữa dòng nước lũ

Hữu Tú
Hữu Tú
20/11/2025 15:53 GMT+7

Công an xã Sơn Thành (Đắk Lắk) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc mưa lũ cuốn trôi khoảng 100 can axit sunfuric (20 lít/can) từ một nhà máy ra ngoài.

Ngày 20.11, thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng công an xã Sơn Thành, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) cho biết, mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy trên địa bàn bị nước cuốn trôi ra ngoài.

Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric độc hại trôi nổi giữa dòng nước lũ- Ảnh 1.

100 can axit sunfuric bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

ẢNH: HOÀNG ANH

Theo thượng tá Hương, cơ quan công an đang phát đi cảnh báo đến người dân do đây là loại axit nguy hiểm. Nếu người dân nhặt được không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

"Các can axit sunfuric được chứa trong thùng 20 lít có màu xanh hoặc xám. Đến hiện tại, chưa có người dân nào thông tin về việc đã nhặt được các can axit này", Trưởng công an xã Sơn Thành thông tin thêm.

Đến sáng nay, nhiều xã, phường phía đông Đắk Lắk vẫn đang ngập sâu trong nước lũ. Lực lượng từ phía tây được huy động đến các xã phường phía đông để hỗ trợ nhưng các tuyến giao thông trọng điểm bị chia cắt, gây khó khăn trong quá trình di chuyển ứng cứu người dân.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.

Trận ngập lụt lịch sử ở Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) khiến khu dân cư ngập sâu, đường sá chia cắt, trung tâm y tế ngập nặng, thống kê ban đầu có 11 người tử vong và 4 người mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

