Công an xuất hiện tại tiệm vàng nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột

Ngày 20.11, tại tiệm vàng K.M trên đường Quang Trung (P.Buôn Ma thuột, Đắk Lắk; thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) xuất hiện rất đông lực lượng công an.

Ở khu vực bên ngoài tiệm vàng, nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự. Ở phía bên trong, lực lượng chức năng kiểm tra và làm việc với đại diện của cơ sở này.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại tiệm vàng nổi tiếng ở Đắk Lắk ẢNH: T.X

Theo một nguồn tin, lực lượng chức năng kiểm tra tiệm vàng K.M thuộc chuyên án Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai và cơ quan chức năng chưa cung cấp cụ thể cho báo chí.

Trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng tại tiệm vàng K.M đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng quan sát, theo dõi sự việc.

Được biết, tiệm vàng K.M là một trong những cửa hàng kinh doanh vàng, bạc lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Mỗi ngày, tiệm vàng này có rất đông người dân đến giao dịch mua - bán vàng, bạc.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, khi giá vàng tăng cao, khu vực tiệm vàng K.M luôn trong tình trạng người dân chen nhau giao dịch.