Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng miếng tăng sát mức kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/11/2025 18:06 GMT+7

Vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng vào chiều 13.11, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 3 triệu đồng và chỉ còn cách giá cao kỷ lục đạt được cuối tháng 10 khoảng 100.000 đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, mua vào lên 152,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá mua vàng lên 153 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua lên 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng… Tổng mức tăng của vàng miếng SJC trong ngày 13.11 lên 3 triệu đồng mỗi lượng và tăng 6,1 triệu đồng so với đầu tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng từ 2,7 - 3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 150,2 triệu đồng, bán ra 152,8 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng… Vàng nhẫn tăng tổng cộng 6,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng sát mức kỷ lục- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần mức cao kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trở lại, thêm 44 USD mỗi ounce, lên 4.239 USD/ounce, tương đương mức tăng hơn 1%. Theo O'Connell của StoneX, vụ kiện của Tòa án Tối cao về Thống đốc Fed Lisa Cook có thể thúc đẩy đợt tăng giá vàng tiếp theo lên 500 USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng loại bà Lisa Cook khỏi Ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương kể từ tháng 8. Ông Donald Trump cáo buộc bà đã khai man các hợp đồng thế chấp từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, bà Cook chưa bị buộc tội dân sự hay hình sự nào.

Mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã khởi động lại chu kỳ nới lỏng, nhưng vẫn chưa muốn hành động mạnh mẽ do áp lực lạm phát vẫn còn cao. Sau khi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào đầu tháng, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế và phân tích thị trường cho rằng dữ liệu thị trường lao động khu vực tư nhân yếu đi có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất là 65%.

