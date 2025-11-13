Giá vàng hôm nay 13.11.2025: Tăng vọt thêm gần 2 triệu đồng sau một đêm

Sáng 13.11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá mua lên 151,3 triệu đồng, bán ra 153,3 triệu đồng. Tương tự, Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 149 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng, tăng 1,8 triệu đồng so với hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ tăng 1,3 triệu đồng, đưa giá mua vàng nhẫn lên 149,5 triệu đồng và bán ra lên 152,5 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn ở nhiều công ty là 3 triệu đồng. Như vậy, đà tăng của vàng chưa đủ bù đắp chênh lệch giá mua bán nên người mua vẫn bị lỗ.

Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng sau một đêm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới bật tăng lên 4.200 USD/ounce, cao hơn hôm qua 73 USD. Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị mở cửa trở lại và thị trường đang kỳ vọng vào việc công bố các dữ liệu kinh tế, có thể sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ suy yếu. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài sang ngày thứ 42 đã gây áp lực lên nền kinh tế và làm gián đoạn việc cung cấp dữ liệu của chính phủ, khiến các nhà hoạch định chính sách và thị trường phải dựa vào các chỉ số tư nhân để đánh giá tình hình kinh tế. Hôm 12.11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, báo cáo việc làm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 khó có thể được công bố do chính phủ Mỹ đóng cửa. Cục Thống kê Lao động (BLS) và các cơ quan thống kê quan trọng khác đã ngừng công bố dữ liệu kinh tế trong thời gian chính phủ đóng cửa, khiến các quan chức Fed không có đủ dữ liệu để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.

Fed sẽ tổ chức họp vào ngày 9 - 10.12 để quyết định có nên hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay hay không. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất 63% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp này. Thông thường, khi lãi suất thấp thì giá vàng sẽ được hưởng lợi tăng cao...