Giá vàng hôm nay 1.11.2025: Đứng yên nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng một lượng

Ngày 1.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giữ nguyên chiều mua vào 146,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng đứng yên khi mua vào 143,6 triệu đồng và bán ra 146,1 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 145,3 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn 145,3 triệu đồng, bán ra 148,3 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tiếp tục giữ giá mua bán cao nhất thị trường khi mua vào 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn vẫn neo cao ở mức 3 triệu đồng/lượng. Vì vậy, dù giá vàng đứng yên nhưng người mua sẽ lỗ ngay 3 triệu đồng.

Giá vàng sáng 1.11 đứng yên trên 148 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới xuống 4.001 USD/ounce, giảm 30 USD so với hôm qua. Giá vàng hạ nhiệt khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang có tiến triển. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố trong ngày 30.10, nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 3/2025 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.313 tấn, ghi nhận mức cao nhất từng có trong một quý. Cụ thể, nhu cầu vàng miếng và xu vàng trong quý 3 tăng 17%, dẫn đầu là Ấn Độ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có tài sản bảo chứng vật chất tăng tới 134%, phản ánh xu hướng nhà đầu tư chuyển mạnh sang kênh vàng như một hàng rào chống rủi ro. Ở khối ngân hàng trung ương, WGC ước tính lượng mua vàng tăng 10%, đạt 219.9 tấn trong quý 3/2025 - dựa trên cả số liệu công bố và các hoạt động mua chưa được báo cáo. Tính chung 9 tháng đầu năm, các ngân hàng trung ương đã mua 634 tấn, thấp hơn so với mức đỉnh kỷ lục ba năm gần đây, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022.

“Triển vọng đối với vàng vẫn rất tích cực, khi đồng USD yếu hơn, kỳ vọng lãi suất thấp hơn và nguy cơ đình lạm (stagflation) có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư”, bà Louise Street, Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại WGC, nhận định.

