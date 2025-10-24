Giá vàng hôm nay 24.10.2025: Vàng miếng ACB lên 150 triệu đồng

Sáng 24.10, giá vàng bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 147,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Hầu hết các công ty đều công bố giá mua bán vàng miếng bằng Công ty SJC. Riêng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 500.000 đồng khi niêm yết giá mua vàng miếng SJC và ACB lên 148,5 triệu đồng/lượng nhưng bán ra cũng ngang bằng SJC là 150 triệu đồng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 146,7 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn duy trì giá mua vàng nhẫn 146,4 triệu đồng, bán ra 149,4 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 146,4 triệu đồng, bán ra 149,4 triệu đồng... Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn ở mức 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng.

Giá vàng sáng 24.10 bật tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, cao hơn sáng qua 50 USD. Kim loại quý hồi phục. Hôm qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30.10 tại Hàn Quốc. Thông báo này giúp xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về mối quan hệ Mỹ - Trung. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, căng thẳng thương mại và địa chính trị vẫn khiến nhà đầu tư lo lắng nên giá vàng vẫn khó giảm sâu. Phát biểu trên CNBC, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals cho rằng, các yếu tố cơ bản đã hỗ trợ giá vàng tăng trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn. Có một số hoạt động mua vào mang tính cơ hội khi giá giảm, và có thể là sự leo thang căng thẳng thương mại cũng như địa chính trị đã thúc đẩy lực cầu quay lại.

Mới đây, Ngân hàng JPMorgan dự báo giá vàng có thể đạt trung bình 5.055 USD/ounce vào quý 4/2026, dựa trên giả định nhu cầu đầu tư và mua vào từ các ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình khoảng 566 tấn/quý trong năm tới.