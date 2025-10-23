Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 23.10.2025: Thế giới vẫn 'rơi', người mua tiếp tục lỗ

An Yến
An Yến
23/10/2025 08:45 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên sát 149 triệu đồng trong khi thế giới tiếp tục đi xuống.

Sáng 23.10, giá vàng miếng trong nước đứng yên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng mua vào 146,6 triệu đồng và bán ra 148,6 triệu đồng… Giá vàng miếng đã giảm 6 triệu đồng mỗi lượng kể từ mức đỉnh. Tuy nhiên, người mua vàng miếng chỉ sau hai ngày đã lỗ đến 8 triệu đồng một lượng do cộng thêm chênh lệch giá mua và bán là 2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 23.10.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ nặng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 23.10 đứng yên sau khi lao dốc trước đó

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tiếp tục được mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) duy trì giá mua vàng nhẫn 146 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng... Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn ở mức 149,9 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng.

Giá vàng thế giới tiếp đà đi xuống, còn 4.074 USD/ounce. So với sáng hôm qua, giá vàng thế giới giảm 34 USD và tổng cộng chỉ sau hai ngày đã mất gần 280 USD, tương ứng giảm khoảng 6% sau khi đã lập đỉnh kỷ lục ở mức 4.381 USD/ounce. Nhiều nhà phân tích cho rằng, sau đợt tăng mạnh, việc nhà đầu tư chốt lời là điều không quá bất ngờ. Về mặt kỹ thuật, vàng đang được hỗ trợ bởi đường trung bình động 21 ngày xoay quanh 4.005 USD/ounce. Tuy nhiên, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo phát biểu trên CNBC rằng vẫn giữ quan điểm lạc quan với vàng và bạc đến năm 2026. Sau đợt điều chỉnh cần thiết này, thị trường sẽ tạm dừng để đánh giá liệu các yếu tố đã thúc đẩy đà tăng lịch sử trong năm nay có còn tồn tại hay không.

Nhà đầu tư đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ - vốn bị trì hoãn do tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa - dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư gần như đã hoàn toàn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng thường được hưởng lợi...

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 22.10.2025: Giảm tới 5 triệu đồng vì nhà đầu tư bán tháo

Giá vàng hôm nay 22.10.2025: Giảm tới 5 triệu đồng vì nhà đầu tư bán tháo

Giá vàng miếng SJC cũng như nhẫn 4 số 9 đồng loạt giảm từ 4 - 5 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới đã giảm khoảng gần 6% chỉ trong vòng 1 ngày qua khi hoạt động bán tháo diễn ra.

