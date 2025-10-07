Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 11%/năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/10/2025 18:11 GMT+7

Ngày 7.10, Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA) công bố báo cáo ghi nhận có 37 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 9 với tổng giá trị 39.178 tỉ đồng. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ở mức cao nhất là 11%/năm.

Theo dữ liệu VBMA, có 37 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được ghi nhận trong tháng 9 với tổng giá trị 39.178 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận 413.361 tỷ đồng, trong đó có 24 đợt phát hành ra công chúng trị giá 48.284 tỉ đồng (chiếm 11,7% tổng giá trị phát hành) và 330 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 365.078 tỉ đồng (chiếm 88,3% tổng số).

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 11%/năm- Ảnh 1.

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp ở mức cao nhất 11%/năm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trong tháng 9 là 26.172 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 224.908 tỉ đồng, tăng 52,4% so với năm 2024. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 65,3% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 146.790 tỉ đồng). Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mức lãi suất cao như Công ty Tập đoàn Vingroup ở mức 11%/năm, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa ở mức 9,5%/năm, Công ty Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh 9,2%/năm, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn có lãi suất 9,2%/năm, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Trường Minh 8,95%/năm… Còn một số công ty chứng khoán như Công ty CP chứng khoán Bảo Minh phát hành trái phiếu với mức lãi suất 8,5%/năm, Công ty CP chứng khoán Thiên Việt 7,5%/năm, Công ty CP chứng khoán MB 7%/năm trong 2 kỳ đầu… Nhóm ngân hàng phát hành trái phiếu với lãi suất từ 5,6 - 6,3%/năm.

Trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 47.610 tỉ đồng. Trong đó, 38,5% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 18.331 tỉ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 13.781 tỉ đồng (chiếm 28,9%).

