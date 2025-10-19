Giá vàng hôm nay 19.10.2025: Vàng nhẫn tăng 18 triệu đồng trong tuần

Sáng 19.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng, tăng 8,2 triệu đồng sau một tuần. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng cao hơn với mức 10,7 triệu đồng, đưa giá mua lên 148 triệu đồng và bán ra 150,2 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu nhảy vọt lên kỷ lục mới sát 160 triệu đồng khi được mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159,5 triệu đồng, tăng 18,1 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng tăng cao trong suốt tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Hiện nay, ngoài vàng miếng SJC, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có niêm yết vàng miếng ACB với giá mua vào 150 triệu đồng/lượng và bán ra 151 triệu đồng, bằng vàng miếng SJC. Dù niêm yết giá nhưng ngân hàng chưa chính thức bán ra thị trường. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC được giảm xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng trong khi chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều công ty vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng như trước đây.

Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng tuần thứ 9 liên tiếp khi đã vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce trong tuần. Hiện kim loại quý giao dịch xoay quanh 4.250,8 USD/ounce, tăng gần 235 USD so với cuối tuần trước. Giá vàng tăng mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra cũng như khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất.

Phần đông các nhà phân tích cũng như nhà đầu tư cá nhân tiếp tục lạc quan về đà tăng của kim loại quý. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 15 nhà phân tích Wall Street thì có 9 người, chiếm 60% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Trong khi đó có 4 người, tương ứng 27% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm. Còn lại 2 người nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 265 nhà đầu tư cá nhân thì có 180 người, chiếm 68% dự báo giá vàng tăng; 48 người, tương ứng 18% nhận định kim loại quý quay đầu giảm và 37 người, tương ứng 14% cho rằng vàng đi ngang.