Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng nhẫn liên tục giảm, người mua lỗ 10,6 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/10/2025 18:50 GMT+7

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống, trong đó vàng nhẫn có tốc độ giảm nhanh. Những người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu nay lỗ 10,6 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu liên tục giảm giá vàng nhẫn 3,1 triệu đồng mỗi lượng vào chiều 22.10, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 6,6 triệu đồng. Công ty này giảm giá mua vàng nhẫn xuống 149,9 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 152,9 triệu đồng. Như vậy, so với mức cao kỷ lục lập vào đầu tuần, vàng nhẫn giảm 7,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, những người mua vàng cách đây 3 ngày đã lỗ 10,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn liên tục giảm, người mua lỗ 10,6 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 3 ngày

ẢNH: NGỌC THẮNG

Mặc dù giảm mạnh nhưng giá vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn đang cao nhất thị trường. Trong khi đó, Công ty Phú Quý vừa giảm thêm mỗi lượng 1,2 triệu đồng, mua vào lên 145,8 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 146 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng… Vàng nhẫn giảm từ 4 - 5 triệu đồng mỗi lượng trong ngày.

Giá vàng miếng SJC sau khi tăng 800.000 đồng mỗi lượng đã nhanh chóng giảm 1,2 triệu đồng, mức giảm trong ngày 4 - 5 triệu đồng vào đầu ngày. Công ty SJC mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng… Giá vàng miếng giảm 6 triệu đồng mỗi lượng kể từ mức đỉnh. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước tăng giảm theo sự bất thường của kim loại quý thế giới. Chiều 22.10, giá vàng giảm 50 USD/ounce, xuống 4.074 USD/ounce. Đà giảm giá của vàng thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ chưa đầy 2 ngày, kim loại quý đã giảm 310 USD/ounce, tương đương mất hơn 7%.

