Giá vàng hôm nay 31.10.2025: Tăng mạnh lên 149 triệu đồng

Sáng 31.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng. Tổng cộng so với một ngày trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 2,3 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 2,1 triệu đồng so với sáng hôm qua khi mua vào lên 144,7 triệu đồng và bán ra 147,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 144,7 triệu đồng, bán ra 147,7 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn 144,7 triệu đồng, bán ra 147,7 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng... Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng ngày 31.10 tăng mạnh trở lại lên sát 149 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại, lên 4.030 USD/ounce, cao hơn một ngày trước gần 50 USD. Giá vàng được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cũng như sự bất ổn kéo dài về kết quả của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết sẽ giảm thuế cho Trung Quốc từ 57% xuống còn 47% để đổi lấy việc Bắc Kinh nối lại việc mua đậu nành của Mỹ và xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ, đồng thời siết chặt hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp. Dù vậy, các chi tiết của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa được công bố và nhà đầu tư lo ngại tình hình căng thẳng thương mại vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 0,25% vào ngày 29.10, đúng như kỳ vọng của thị trường, nhưng cũng báo hiệu đây có thể là lần hạ lãi suất cuối cùng trong năm nay do tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra đe dọa khả năng công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Theo CNBC, Viện Đầu tư Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 lên khoảng 4.500 - 4.700 USD/ounce, tăng so với mức 3.900 - 4.100 USD/ounce trước đó, với lý do bất ổn địa chính trị và thương mại.