Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 31.10.2025: Tăng mạnh lên 149 triệu đồng

An Yến
An Yến
31/10/2025 08:49 GMT+7

Giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt tăng khi thỏa thuận về thương mại Mỹ - Trung chưa rõ ràng.

Sáng 31.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng. Tổng cộng so với một ngày trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 2,3 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 2,1 triệu đồng so với sáng hôm qua khi mua vào lên 144,7 triệu đồng và bán ra 147,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 144,7 triệu đồng, bán ra 147,7 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn 144,7 triệu đồng, bán ra 147,7 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng... Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng hôm nay 31.10.2025: Tăng mạnh lên 149 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng ngày 31.10 tăng mạnh trở lại lên sát 149 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại, lên 4.030 USD/ounce, cao hơn một ngày trước gần 50 USD. Giá vàng được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cũng như sự bất ổn kéo dài về kết quả của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết sẽ giảm thuế cho Trung Quốc từ 57% xuống còn 47% để đổi lấy việc Bắc Kinh nối lại việc mua đậu nành của Mỹ và xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ, đồng thời siết chặt hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp. Dù vậy, các chi tiết của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa được công bố và nhà đầu tư lo ngại tình hình căng thẳng thương mại vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 0,25% vào ngày 29.10, đúng như kỳ vọng của thị trường, nhưng cũng báo hiệu đây có thể là lần hạ lãi suất cuối cùng trong năm nay do tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra đe dọa khả năng công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Theo CNBC, Viện Đầu tư Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 lên khoảng 4.500 - 4.700 USD/ounce, tăng so với mức 3.900 - 4.100 USD/ounce trước đó, với lý do bất ổn địa chính trị và thương mại.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 30.10.2025: 'Bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay 30.10.2025: 'Bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng thế giới lẫn trong nước quay đầu giảm mạnh sau một đêm khi Mỹ giảm lãi suất như dự báo.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất thương mại Mỹ - Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận