Giá vàng hôm nay 25.10.2025: SJC tăng 700.000 đồng mỗi lượng ngược chiều thế giới

Sáng 25.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 700.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua lên 146,5 triệu đồng và bán ra 148,5 triệu đồng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vàng miếng SJC và ACB cùng mức 147,5 triệu đồng và bán ra 149,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 700.000 đồng khi mua lên 146,1 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 700.000 đồng khi mua vàng nhẫn 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng; Tập đoàn Doji tăng 1 triệu đồng ở chiều mua, lên 146,5 triệu đồng, bán ra tăng 700.000 đồng, lên 149,1 triệu đồng... Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng.

Giá vàng sáng 25.10 trong nước tăng 700.000 đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm xuống 4.111,2 USD/ounce, thấp hơn một ngày trước gần 14 USD. Giá vàng đi xuống sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3%, đưa tỷ lệ lạm phát hằng năm lên 3%. Con số này thấp hơn so với dự báo tăng 0,4% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI cốt lõi tăng 0,2% trong tháng trước và tăng 3% trong 12 tháng qua, cũng thấp hơn so với dự báo lần lượt 0,3% và 3,1% từ cuộc thăm dò của Dow Jones.

Sau dữ liệu CPI, các nhà đầu tư càng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tại cả hai cuộc họp còn lại trong năm nay. Theo công cụ của CME FedWatch, dự báo xác suất cho việc hạ lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên 98,5% so với mức 91% trước đó. Điều này cũng làm giá vàng hạ nhiệt. Phát biểu trên CNBC, ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng của Blue Line Futures, nhận định nếu giá vàng rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn, có thể xuống đến mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 3.850 USD/ounce.