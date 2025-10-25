Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 25.10.2025: SJC tăng 700.000 đồng mỗi lượng ngược chiều thế giới

An Yến
An Yến
25/10/2025 08:49 GMT+7

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng dù thị trường thế giới quay đầu giảm.

Sáng 25.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 700.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua lên 146,5 triệu đồng và bán ra 148,5 triệu đồng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vàng miếng SJC và ACB cùng mức 147,5 triệu đồng và bán ra 149,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 700.000 đồng khi mua lên 146,1 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 700.000 đồng khi mua vàng nhẫn 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng; Tập đoàn Doji tăng 1 triệu đồng ở chiều mua, lên 146,5 triệu đồng, bán ra tăng 700.000 đồng, lên 149,1 triệu đồng... Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 25.10.2025: SJC tăng 700.000 đồng mỗi lượng ngược chiều thế giới- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 25.10 trong nước tăng 700.000 đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm xuống 4.111,2 USD/ounce, thấp hơn một ngày trước gần 14 USD. Giá vàng đi xuống sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3%, đưa tỷ lệ lạm phát hằng năm lên 3%. Con số này thấp hơn so với dự báo tăng 0,4% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI cốt lõi tăng 0,2% trong tháng trước và tăng 3% trong 12 tháng qua, cũng thấp hơn so với dự báo lần lượt 0,3% và 3,1% từ cuộc thăm dò của Dow Jones.

Sau dữ liệu CPI, các nhà đầu tư càng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tại cả hai cuộc họp còn lại trong năm nay. Theo công cụ của CME FedWatch, dự báo xác suất cho việc hạ lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên 98,5% so với mức 91% trước đó. Điều này cũng làm giá vàng hạ nhiệt. Phát biểu trên CNBC, ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng của Blue Line Futures, nhận định nếu giá vàng rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn, có thể xuống đến mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 3.850 USD/ounce.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 24.10.2025: Vàng miếng ACB lên 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 24.10.2025: Vàng miếng ACB lên 150 triệu đồng

Giá vàng thế giới lẫn trong nước bật tăng trở lại sau đợt lao dốc hai ngày trước đó.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận