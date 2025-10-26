Giá vàng hôm nay 26.10.2025: Lao dốc khiến người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Sáng 26.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 147,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng, giảm 1,8 triệu đồng sau một tuần. Giá vàng trong nước đã lập đỉnh cao nhất lịch sử ở mức 154,6 triệu đồng vào đầu tuần nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc. Nếu tính từ mức đỉnh đến nay mỗi lượng vàng miếng đã giảm 5,4 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua và bán 2 triệu đồng thì người mua ở đỉnh đã lỗ 7,4 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày.

Giá vàng lao dốc khiến người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đáng chú ý, người mua vàng nhẫn ở đỉnh sẽ còn lỗ nặng hơn. Ví dụ như Công ty Bảo Tín Minh Châu trong tuần đã nâng giá bán vàng nhẫn lên kỷ lục mới là 160,5 triệu đồng nhưng đến nay chỉ còn bán ra 153 triệu đồng, mua vào 150 triệu đồng. Tổng cộng người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã lỗ 10,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng thế giới ghi nhận đợt giảm đầu tiên sau chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp. Hiện kim loại quý còn 4.111,2 USD/ounce, giảm 139,6 USD so với cuối tuần trước. Tuy nhiên nếu so với mức kỷ lục gần sát 4.400 USD/ounce thì vàng thế giới đã lao dốc gần 290 USD. Lạm phát tháng 9 của Mỹ vừa công bố thấp hơn dự báo đã góp phần đẩy giá kim loại quý đi xuống.

Với đợt lao dốc trong những ngày qua, nhiều nhà phân tích đã không còn lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Thậm chí nhiều người còn cảnh báo rủi ro gia tăng trong giao dịch ở thời điểm này. Cuộc khảo sát của Kitco News với 17 nhà phân tích Wall Street thì chỉ có 3 người, tương ứng 18% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó có 6 người, tương ứng 35% nhận định vàng tiếp tục giảm và 8 người nghĩ rằng vàng đi ngang. Riêng cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 274 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng tăng trở lại. Cụ thể, 144 người, chiếm 53% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 62 người, tương ứng 23% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm và 68 người, tương ứng 25% cho rằng vàng đi ngang.