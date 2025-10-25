Giá vàng trong nước tiếp tục tăng nhưng người mua vẫn lỗ

Chiều nay (25.10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 700.000 đồng so với đầu ngày, đưa giá vàng miếng lên 147,2 triệu đồng và bán ra lên 149,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji nâng giá mua vàng miếng lên 147,5 triệu đồng và bán ra 149,2 triệu đồng... Tổng cộng trong ngày, mỗi lượng vàng miếng tăng 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên, so với 24 giờ trước đó, mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn còn giảm 600.000 đồng. Vàng miếng nhào lộn liên tục khiến người mua lỗ ngay 2,6 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày.

Giá vàng tăng trở lại nhưng người mua vẫn lỗ tiền triệu sau một ngày ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuy nhiên, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC vẫn duy trì giá mua 146,1 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng như đầu ngày. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) duy trì chiều mua vàng nhẫn 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng; Tập đoàn Doji tiếp tục niêm yết giá mua 146,5 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giữ giá mua vàng nhẫn 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng... Đối với người mua vàng nhẫn tại các công ty ngoài SJC thì mức lỗ sau một ngày từ 3,2 - 3,5 triệu đồng do chênh lệch giá mua và bán neo cao hơn vàng miếng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn có giá bán cao hơn vàng miếng tới 3,8 triệu đồng/lượng, nhưng mức chênh lệch này đã thu hẹp so với khoảng trên 8 triệu đồng đầu tuần.

Giá vàng thế giới ngày cuối tuần giảm xuống 4.111,2 USD/ounce, thấp hơn một ngày trước gần 14 USD. Giá vàng đi xuống sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của nước này tăng 0,3%, thấp hơn so với dự báo tăng 0,4% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Lạm phát thấp khiến nhiều nhà đầu tư bớt lo lắng và đẩy kim loại quý đi xuống.

Trong khảo sát mới đây của trang Kitco News, một số chuyên gia cho rằng giá vàng trong ngắn hạn đang tiềm ẩn rủi ro giảm giá. Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự đoán giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. “Có thể giá vàng sẽ còn yếu thêm một chút trước khi hình thành mặt bằng giá mới. Tôi không kỳ vọng đợt điều chỉnh này kéo dài hay sâu”, ông nói. Ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vàng đã đến lúc cần một đợt điều chỉnh, và việc dự đoán hướng đi tiếp theo của giá ngày càng trở nên khó khăn...