Giá vàng hôm nay 30.10.2025: 'Bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Sáng 30.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC quay đầu giảm 1,5 triệu đồng, xuống còn mua vào 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng. Ngân hàng ACB niêm yết giá mua vàng miếng SJC lẫn ACB cùng ở mức 145 triệu đồng và bán ra 147 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng khi mua vào xuống 142,6 triệu đồng, bán ra 145,1 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty khác mua bán vàng nhẫn ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn vàng miếng. Chẳng hạn, Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn 143,5 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng...

Giá vàng sáng 30.10 quay đầu giảm 1,5 triệu đồng một lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce khi giao dịch quanh 3.948 USD/ounce. So với cuối giờ chiều hôm qua, vàng thế giới đã giảm gần 80 USD. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 29.10 (giờ Mỹ) công bố giảm lãi suất 0,25% sau khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, đưa lãi suất xuống phạm vi 3,75 - 4%. Đây là lần thứ 2 trong năm nay ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất. Dù vậy, cuộc bỏ phiếu không đạt được đồng thuận hoàn toàn khi Thống đốc Stephen Miran tiếp tục bỏ phiếu phản đối vì ông ủng hộ mức cắt giảm mạnh hơn, lên 0,5%. Trong khi đó, Chủ tịch Fed St. Louis Jeffrey Schmid cũng bỏ phiếu phản đối nhưng với lý do hoàn toàn ngược lại - ông cho rằng Fed không nên cắt giảm lãi suất lúc này. Song song với quyết định hạ lãi suất, Fed còn thông báo sẽ chính thức chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT) vào ngày 1.12 sắp tới.

Theo Chủ tịch Fed - Jerome Powell, có những quan điểm rất khác nhau về động thái chính sách trong tháng 12 trong các đợt thảo luận tại cuộc họp này. Do vậy, việc tiếp tục hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 12 không phải là một kết luận chắc chắn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt trên mức 4% sau những phát biểu của ông Powell. Chỉ số đồng USD tiếp tục tăng và đẩy giá vàng đi xuống.

