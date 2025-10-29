Giá vàng hôm nay 29.10.2025: Tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 144,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,9 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 1,9 triệu đồng/lượng, Công ty Phú Quý mua vào 143,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 142,8 triệu đồng, bán ra 145,4 triệu đồng…

Giá vàng tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 27 USD mỗi ounce, lên 3.979 USD, tương đương mức tăng 0,7%. Đà tăng của vàng đã bù đắp mức giảm mạnh trước đó khi các nhà đầu tư bán tháo. Thị trường hiện chờ đợi kết quả của họp của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang (Fed) với cuộc họp báo tuyên bố từ Chủ tịch Jermoe Powell. Dự đoán, FOMC sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25% lần thứ hai liên tiếp để thúc đẩy thị trường việc làm Mỹ. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Fed đang chia rẽ, một số lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ đi quá xa, trong khi những người khác lại ủng hộ cắt giảm sâu hơn nữa, tất cả trong bối cảnh chính phủ Mỹ không công bố dữ liệu kinh tế trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa.

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương hiện vẫn chưa dừng lại. Tại hội nghị kim loại quý toàn cầu thường niên của Hiệp hội thị trường vàng London, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng dự trữ vàng của mình. Không những vậy, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Madagascar còn thông tin có khả năng tăng dự trữ vàng của nước này lên bốn tấn từ mức một tấn hiện tại.

Nhu cầu của các ngân hàng trung ương đã tăng hơn 1.000 tấn trong ba năm qua. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lưu ý rằng, phần lớn hoạt động mua vàng tập trung ở một số ít ngân hàng trung ương, trong đó Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo. Nhiều quốc gia đang phát triển vẫn phụ thuộc quá nhiều vào đồng đô la Mỹ và đang tìm cách đa dạng hóa danh mục nắm giữ của mình.