Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 29.10.2025: Tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/10/2025 08:49 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo kim loại quý thế giới. Thị trường vàng thế giới đang chờ kết quả cuộc họp về lãi suất của Mỹ.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 144,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,9 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 1,9 triệu đồng/lượng, Công ty Phú Quý mua vào 143,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 142,8 triệu đồng, bán ra 145,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 29.10.2025: Tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng tăng trở lại

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 27 USD mỗi ounce, lên 3.979 USD, tương đương mức tăng 0,7%. Đà tăng của vàng đã bù đắp mức giảm mạnh trước đó khi các nhà đầu tư bán tháo. Thị trường hiện chờ đợi kết quả của họp của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang (Fed) với cuộc họp báo tuyên bố từ Chủ tịch Jermoe Powell. Dự đoán, FOMC sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25% lần thứ hai liên tiếp để thúc đẩy thị trường việc làm Mỹ. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Fed đang chia rẽ, một số lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ đi quá xa, trong khi những người khác lại ủng hộ  cắt giảm sâu hơn nữa, tất cả trong bối cảnh chính phủ Mỹ không công bố dữ liệu kinh tế trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa.

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương hiện vẫn chưa dừng lại. Tại hội nghị kim loại quý toàn cầu thường niên của Hiệp hội thị trường vàng London, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng dự trữ vàng của mình. Không những vậy, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Madagascar còn thông tin có khả năng tăng dự trữ vàng của nước này lên bốn tấn từ mức một tấn hiện tại.

Nhu cầu của các ngân hàng trung ương đã tăng hơn 1.000 tấn trong ba năm qua. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lưu ý rằng, phần lớn hoạt động mua vàng tập trung ở một số ít ngân hàng trung ương, trong đó Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo. Nhiều quốc gia đang phát triển vẫn phụ thuộc quá nhiều vào đồng đô la Mỹ và đang tìm cách đa dạng hóa danh mục nắm giữ của mình.

Tin liên quan

Giá vàng giảm không phanh, người mua đỉnh lỗ gần 15 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm không phanh, người mua đỉnh lỗ gần 15 triệu đồng/lượng

Đầu giờ chiều 28.10, giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,1 - 1,6 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua giảm mạnh nhất. Những người mua vàng ở mức giá đỉnh tuần trước thì nay lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất ngân hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận