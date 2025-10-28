Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng giảm không phanh, người mua đỉnh lỗ gần 15 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/10/2025 14:56 GMT+7

Đầu giờ chiều 28.10, giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,1 - 1,6 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua giảm mạnh nhất. Những người mua vàng ở mức giá đỉnh tuần trước thì nay lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mua vàng miếng SJC thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ chiều 28.10, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 3,6 triệu đồng, xuống 143,5 triệu đồng. Còn giá bán giảm thêm 1,1 triệu đồng, nâng tổng mức giảm lên 2,9 triệu đồng/lượng, xuống 145,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC và vàng miếng ACB thêm 2,2 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức giảm giá trong ngày lên 3,9 triệu đồng, còn 143,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra còn 145,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua 1,6 triệu đồng, còn 143 triệu đồng, bán ra giảm 1,1 triệu đồng, còn 145,5 triệu đồng… So với mức đỉnh đạt được tuần trước, vàng miếng SJC đã giảm 9,3 triệu đồng/lượng và những người mua vàng lỗ lên đến 11,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm không phanh, người mua đỉnh lỗ gần 15 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng liên tục giảm không phanh từ 2,6 - 3,4 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 3,4 triệu đồng, mua vào còn 145,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Như vậy, những người mua vàng nhẫn ở mức cao kỷ lục 160,5 triệu đồng/lượng tuần trước qua phiếu giấy hẹn sau 20 ngày nhận hàng thì nay chưa lấy vàng đã lỗ ngay gần 15 triệu đồng. Trong khi đó, những người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu trên thị trường tự do có mức lỗ nhiều hơn khi giá rao bán còn 147 triệu đồng/lượng, giảm 19 - 23 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Mức giá vàng nhẫn tự do đảo chiều, thấp hơn tại các công ty. Ở mức giá thấp, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng lượng vàng bán cho mỗi khách hàng lên 30 chỉ nhẫn tròn. Tình hình này hoàn toàn trái ngược với cuối tuần trước là bán nhỏ giọt 5 chỉ hoặc tạm ngưng bán.

Các công ty khác, giá vàng nhẫn cũng xuống thấp, chẳng hạn Công ty SJC mua vào còn 141,9 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng…

Kim loại quý trên thị trường thế giới đã sụt giảm mất mức 4.000 USD/ounce, xuống còn 3.926 USD/ounce. So với sáng cùng ngày thì giá vàng thế giới đã giảm 90 USD, xuống còn 3.926 USD/ounce, tương đương mức mất giá hơn 2%. So với mức đỉnh 4.380 USD/ounce lập được từ tuần trước, vàng đã mất tổng cộng hơn 450 USD/ounce, tương đương hơn 10,3%.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28.10.2025: Mua vào giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 28.10.2025: Mua vào giảm mạnh

Các đơn vị kinh doanh giảm mạnh từ 1,7 - 1,9 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào. Kim loại quý vừa trải qua cơn giảm giá mạnh và mức tâm lý 4.000 USD/ounce đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.10).

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu SJC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận