Giá vàng giảm không phanh, người mua đỉnh lỗ gần 15 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mua vàng miếng SJC thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ chiều 28.10, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 3,6 triệu đồng, xuống 143,5 triệu đồng. Còn giá bán giảm thêm 1,1 triệu đồng, nâng tổng mức giảm lên 2,9 triệu đồng/lượng, xuống 145,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC và vàng miếng ACB thêm 2,2 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức giảm giá trong ngày lên 3,9 triệu đồng, còn 143,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra còn 145,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua 1,6 triệu đồng, còn 143 triệu đồng, bán ra giảm 1,1 triệu đồng, còn 145,5 triệu đồng… So với mức đỉnh đạt được tuần trước, vàng miếng SJC đã giảm 9,3 triệu đồng/lượng và những người mua vàng lỗ lên đến 11,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng liên tục giảm không phanh từ 2,6 - 3,4 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 3,4 triệu đồng, mua vào còn 145,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Như vậy, những người mua vàng nhẫn ở mức cao kỷ lục 160,5 triệu đồng/lượng tuần trước qua phiếu giấy hẹn sau 20 ngày nhận hàng thì nay chưa lấy vàng đã lỗ ngay gần 15 triệu đồng. Trong khi đó, những người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu trên thị trường tự do có mức lỗ nhiều hơn khi giá rao bán còn 147 triệu đồng/lượng, giảm 19 - 23 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Mức giá vàng nhẫn tự do đảo chiều, thấp hơn tại các công ty. Ở mức giá thấp, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng lượng vàng bán cho mỗi khách hàng lên 30 chỉ nhẫn tròn. Tình hình này hoàn toàn trái ngược với cuối tuần trước là bán nhỏ giọt 5 chỉ hoặc tạm ngưng bán.

Các công ty khác, giá vàng nhẫn cũng xuống thấp, chẳng hạn Công ty SJC mua vào còn 141,9 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng…

Kim loại quý trên thị trường thế giới đã sụt giảm mất mức 4.000 USD/ounce, xuống còn 3.926 USD/ounce. So với sáng cùng ngày thì giá vàng thế giới đã giảm 90 USD, xuống còn 3.926 USD/ounce, tương đương mức mất giá hơn 2%. So với mức đỉnh 4.380 USD/ounce lập được từ tuần trước, vàng đã mất tổng cộng hơn 450 USD/ounce, tương đương hơn 10,3%.