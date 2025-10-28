Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 28.10.2025: Mua vào giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/10/2025 08:53 GMT+7

Các đơn vị kinh doanh giảm mạnh từ 1,7 - 1,9 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào. Kim loại quý vừa trải qua cơn giảm giá mạnh và mức tâm lý 4.000 USD/ounce đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.10).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mỗi lượng vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng, mua vào còn 145,7 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 1,9 triệu đồng, xuống 147,9 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 148,4 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vàng miếng SJC, vàng miếng ACB 1,7 triệu đồng mỗi lượng, xuống 145,7 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 147,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 144 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 28.10.2025: Mua vào giảm mạnh- Ảnh 1.

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với bán ra

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 34 USD, lên 4.016 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.10), vàng thế giới đã sụt mạnh xuống 3.973 USD mỗi ounce, giảm 110 USD. Vàng mất mốc 4.000 USD/ounce đã kích hoạt lực bán tăng mạnh khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại quan trọng. Mặc dù thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn, các nhà phân tích cảnh báo nhà đầu tư rằng giá có thể giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho biết, không có gì ngạc nhiên khi giá vàng giảm xuống dưới 4.000 đô la, sau đợt giảm từ tuần trước. Việc phá vỡ mốc này dường như là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cần lưu ý mức giá trên sẽ vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng.

Còn ông Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhấn mạnh, giá vàng có thể đang chuẩn bị bước vào giai đoạn củng cố mới, cần theo dõi mức hỗ trợ quan trọng ở 3.846 USD/ounce, mức này thể hiện mức thoái lui quan trọng sau đợt tăng đột phá vào tháng 8. Diễn biến giá gần đây làm dấy lên khả năng mức đỉnh của năm có thể đã được thiết lập, bởi một đợt điều chỉnh sâu hơn có thể cần thời gian để phục hồi trong bối cảnh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư gia tăng và thị trường chứng khoán tăng trưởng trở lại. Lý do, nắm giữ vàng không hề biến mất đột ngột và liệu vàng có giữ được mức tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay hay không. Dự báo, giá vàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào năm 2026, nhất là khi xét đến giai đoạn tích lũy gần đây nhất bắt đầu từ tháng 4 kéo dài bốn tháng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 27.10.2025: Vàng miếng ACB bằng giá SJC

Giá vàng hôm nay 27.10.2025: Vàng miếng ACB bằng giá SJC

Các công ty kinh doanh tăng giá mua vàng miếng SJC, trong khi bán ra lại giảm. Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng giảm thất thường trong biên độ rộng.

Khám phá thêm chủ đề

Vàng miếng vàng nhẫn giá vàng Mỹ trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận