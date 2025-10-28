Giá vàng hôm nay 28.10.2025: Mua vào giảm mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mỗi lượng vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng, mua vào còn 145,7 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 1,9 triệu đồng, xuống 147,9 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 148,4 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vàng miếng SJC, vàng miếng ACB 1,7 triệu đồng mỗi lượng, xuống 145,7 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 147,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 144 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng…

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với bán ra ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 34 USD, lên 4.016 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.10), vàng thế giới đã sụt mạnh xuống 3.973 USD mỗi ounce, giảm 110 USD. Vàng mất mốc 4.000 USD/ounce đã kích hoạt lực bán tăng mạnh khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại quan trọng. Mặc dù thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn, các nhà phân tích cảnh báo nhà đầu tư rằng giá có thể giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho biết, không có gì ngạc nhiên khi giá vàng giảm xuống dưới 4.000 đô la, sau đợt giảm từ tuần trước. Việc phá vỡ mốc này dường như là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cần lưu ý mức giá trên sẽ vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng.

Còn ông Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhấn mạnh, giá vàng có thể đang chuẩn bị bước vào giai đoạn củng cố mới, cần theo dõi mức hỗ trợ quan trọng ở 3.846 USD/ounce, mức này thể hiện mức thoái lui quan trọng sau đợt tăng đột phá vào tháng 8. Diễn biến giá gần đây làm dấy lên khả năng mức đỉnh của năm có thể đã được thiết lập, bởi một đợt điều chỉnh sâu hơn có thể cần thời gian để phục hồi trong bối cảnh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư gia tăng và thị trường chứng khoán tăng trưởng trở lại. Lý do, nắm giữ vàng không hề biến mất đột ngột và liệu vàng có giữ được mức tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay hay không. Dự báo, giá vàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào năm 2026, nhất là khi xét đến giai đoạn tích lũy gần đây nhất bắt đầu từ tháng 4 kéo dài bốn tháng.