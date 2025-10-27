Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 27.10.2025: Vàng miếng ACB bằng giá SJC

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/10/2025 08:54 GMT+7

Các công ty kinh doanh tăng giá mua vàng miếng SJC, trong khi bán ra lại giảm. Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng giảm thất thường trong biên độ rộng.

Mở cửa đầu ngày, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC liên tiếp 2 lần điều chỉnh giá vàng, điều chưa từng xảy ra. Giá mua vàng miếng SJC từ mức 147,2 triệu đồng xuống 146,9 triệu đồng, sau đó lại điều chỉnh lên 147,4 triệu đồng. Còn giá bán vàng miếng SJC từ mức 149,2 triệu đồng mỗi lượng giảm xuống 148,9 triệu đồng. Như vậy, giá vàng mua vàng miếng SJC tăng lên 200.000 đồng so với đầu ngày, còn bán ra giảm 300.000 đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vào vàng miếng SJC và vàng miếng ACB 147,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng - giảm mỗi lượng 300.000 đồng. Công ty Phú Quý tăng 200.000 đồng chiều mua vào, lên 146,9 triệu đồng, bán ra giảm 300.000 đồng, lên 148,9 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 145,8 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 27.10.2025: Mua vào tăng, bán ra giảm- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng giảm trái chiều giữa giá mua và bán

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh, có lúc mất 53 USD mỗi ounce. Từ mức 4.113 USD, vàng thế giới giảm xuống 4.059 USD rồi sau đó tăng lên lại mức 4.095 USD. Giá vàng đã kết thúc 9 tuần tăng liên tiếp sau khi chứng kiến tuần thứ 10 giảm giá 5% bởi nhà đầu tư bán tháo chốt lời, trải qua một đợt điều chỉnh sâu.

Tuần qua, nợ chính phủ Mỹ đã vượt mốc 38.000 tỉ USD, đây không chỉ là mức kỷ lục mà còn tăng nhanh. Một số nhà phân tích lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng nợ của Mỹ hiện gấp đôi so với năm 2000. Vấn đề nợ cũng trở nên trầm trọng hơn do tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra, đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Nợ chính phủ tăng sẽ tiếp tục gây áp lực lên hoạt động kinh tế và đẩy lạm phát cao hơn. Các nhà đầu tư nhận ra rằng vàng vẫn là một trong số ít tài sản có thể bảo vệ sức mua của họ trong bối cảnh này.

