Dự kiến trong tháng 11 sẽ có thương hiệu vàng miếng mới như ACB ra mắt

Tại buổi họp trực tuyến với các nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay mới đây, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã chia sẻ nhiều thông tin. Trong đó, liên quan đến câu hỏi về việc dự kiến khi nào ngân hàng sẽ chính thức được cấp phép sản xuất vàng theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo ngân hàng cho rằng nhu cầu tích trữ và đầu tư vàng tại Việt Nam vẫn rất lớn, trong khi nguồn cung còn hạn chế. ACB đánh giá việc ban hành Nghị định 232 nhằm xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng là bước đi tích cực, mở ra cơ hội phát triển thị trường vàng miếng minh bạch và cạnh tranh hơn.

Ngân hàng ACB kỳ vọng trong tháng 11 sẽ có thương hiệu vàng miếng mang tên ACB ra mắt thị trường ẢNH: ACB

Ngân hàng cũng ghi nhận tín hiệu lạc quan từ Ngân hàng Nhà nước về việc sớm cấp phép và phân bổ quota nhập khẩu vàng, dự kiến trong tháng 11 sẽ có những thương hiệu vàng miếng đầu tiên được ra mắt. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất vàng và hai thương hiệu vàng từng được khách hàng tin tưởng, ACB kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm ngân hàng đầu tiên giới thiệu thương hiệu vàng miếng mang tên ACB. Hiện ngân hàng đã khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất, đồng thời chuẩn bị triển khai các phương thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng online, giúp khách hàng mua bán thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo uy tín cũng như chất lượng vàng.

Thực tế từ sau ngày 10.10 đến nay, Ngân hàng ACB cũng luôn niêm yết giá mua bán vàng miếng thương hiệu ACB ngang bằng với vàng miếng SJC dù chưa bán ra thị trường. Việc tham gia sản xuất vàng miếng là một trong những hoạt động nằm trong định hướng chiến lược 2025 - 2030 của ACB, hướng tới mô hình tập đoàn tài chính hiệu quả. Song song đó, nhà băng này cũng đang xin ý kiến cổ đông để thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến mang tên Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB. Theo giải thích, ngoài vấn đề tài chính thì nhu cầu về phi tài chính của khách hàng là rất lớn. ACB với mong muốn phục vụ toàn diện nhu cầu của khách hàng và nhìn nhận rằng nhu cầu liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm du lịch và những cái loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác nên đang trong quá trình xúc tiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ và kỳ vọng trong quý 1 - quý 2 năm 2026 sẽ đưa ra những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên trên nền tảng số.



